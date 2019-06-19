【逃犯條例】校友再聯署炮轟：以你為恥　登報促林鄭下台

行政長官林鄭月娥母校、嘉諾撒聖方濟各書院校友一周內第二度發起聯署，除了重複譴責林鄭以武力鎮壓示威者及要求她立即下台外，又批評她昨18日)召開向市民致歉的記者會中，全無實質回應市民訴求，聲明炮轟指「我們要的不是連場的公關騷，而是要求具體的反應和行動。」

行政長官林鄭月娥的中學母校、嘉諾撒聖方濟各書院逾百名校友今(19日)再度登報聯署要求她下台。(梁鵬威攝)

周日(16日)200萬人反修例大遊行後，行政長官林鄭月娥昨現身見記者，承認要為政府在推行修例上的不足負上極大責任，故向每一位香港市民真誠道歉。但在近一小時的記者上，她全程未有正面回應民陣的5大訴求。

行政長官林鄭月娥的母校、嘉諾撒聖方濟各書院逾百名校友今(19日)再度登報聯署，指在6月16日 200萬人參與反修例大遊行當晚，林鄭僅透過政府新聞處發出新聞稿回應，內容對警方暴力鎮壓隻字不提，更遑論撤回修例，突顯林鄭缺乏誠意。

聯署又指，警務處處長盧偉聰在17日晚的記者會絕口不提收回暴動定性，却宣佈有5人將被控以暴動罪名，是局方企圖混淆視聽，把責任推給現場指揮官，暴露政府內部混亂、欠缺協調、領導無方、推卸責任的無能。聯署重申5點要求，包括馬上撤回修例、收回暴動定性、停止白色恐怖、徹查開槍責任，林鄭問責下台。

嘉諾撤聖方濟各書院有校友曾於周日(16日)，反修例遊行當日發起聯署，譴責林鄭以武力鎮壓反對修訂《逃犯條例》的示威者，要求她立即下台，指出「今日的流血暴亂局面乃林鄭月娥一意孤行所造成」。