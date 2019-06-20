「筍工」名花有主　年薪300萬「一帶一路」專員下周一履新

政府今日（20日）宣布，經公開招聘後，委任葉成輝為懸空多時的「一帶一路」專員，下周一（24日）履新。 政府新聞處表示，葉成輝曾於香港、北京、廣州、三藩市、上海及東京工作，並在多家大型企業擔任要職。 公務員事務局局長羅智光表示，葉成輝有豐富商貿及管理經驗，相信他能帶領「一帶一路」辦公室，促進與各相關界別聯繫，推動香港全面參與「一帶一路」工作。

政府委任葉成輝為「一帶一路」專員。(政府新聞處)

前任行政長官梁振英在2016年的施政報告，提出設立「一帶一路」辦公室，曾委任退休公務員蔡瑩璧出任「一帶一路」專員，並不領薪。蔡瑩璧任期至2017年結束後，專員一職懸空。現屆政府去年公開招聘專員，月薪為26萬元，即年薪約312萬。

畢業於拔萃書院的葉成輝，隨後留學美國，分別取得加州大學伯克利分校（UC Berkeley）電子工程和計算機學士和碩士學位，金門大學工商管理碩士學位。

1991年畢業後任職國際商業機器（IBM）長達14年；2006至2017年間擔任易安信（EMC）全球高級副總裁及大中華區總裁，參與制訂和規劃推廣策略；2017年至今年初分別擔任神州控股及福建實達集團總裁及董事。

