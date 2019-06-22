【逃犯條例】6.12外籍指揮官陶輝　下屬撥開咪牌　三拒01記者提問

早前警務處長盧偉聰被問及，6.12示威鎮壓中是否使用過份武力，他回應由現場指揮官判斷。 警總圍封示威後，6.12示威鎮壓的指揮官之一陶輝（Rupert Dover）今晨亦現身指揮警員拆鐵馬陣，記者先後三次即時向他發問，惟他一一未有回應，甚至一聽到問題就轉身聽電話，由另一名督察撥開記者咪牌。 立法會議員胡志偉早前在6.12示威中硬食催淚彈，並怒吼「我要見指揮官」，當時指示警員在胡志偉身旁發射催淚彈的指揮官，正是陶輝。

示威人士深夜撤退後，大批警力清理警察總部一帶路面。（賴南秋攝）

第一次記者問及對警總被圍封有何看法，他只回應「NO」，並隨即返回警總內。

第二次見到他，記者再問國際特赦組織批評他在6.12以過份武力鎖壓，以及向中信大廈示威者發催淚彈造成恐荒，此時另一名督察撥開記者咪牌，指不接受訪問。

第三次，記者再問有關6.12示威鎮壓問題，他聽到問題即轉身，並講電話，同樣有督察撥開記者咪牌，指今日不接受訪問。

盧偉聰指6.12鎮壓程度 由現場指揮官判斷

外籍總警司陶輝被示威者批評在6.12示威鎮壓中使用過份武力。警務處長盧偉聰在17日的記者會中，被傳媒多次問及，既然當日集會不是暴動，為何警方仍施放逾150枚催淚彈、約20發布袋彈、數發橡膠子彈等武器驅散和平示威的市民；他當時說，當日是由現場指揮官根據其判斷，決定使用什麼程度的武力，「（武器）多或少視乎當時情况」。