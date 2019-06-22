【逃犯條例・FactCheck】警稱救護車被示威者阻　傳媒證警拒開門

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，惟民間對6.12包圍立法會當日警方使用過度武力鎮壓的民怨久未平息。事件引發大批群眾昨晚包圍警察總部。警方就在facebook發帖文，表示有救護車到警察總部接載病患時，遭示威者阻礙。不過，該說法就引起網質疑，指當時是警方不願開門讓救護員進入警察總部，又批評警方造謠抹黑示威者。 《香港01》記者昨晚在現場目擊及拍攝的片段，皆顯示救護員到達警總後，示威者高呼「讓路」，讓擔架靠近警總入口，但由於警方不開門，才使得救護員不能進入警總。而翻查無綫電視、有線電視、now新聞台、《明報》等多個傳媒報道後，亦發現與《香港01》一致的描述。

《香港01》記者昨晚在現場目擊及拍攝的片段，皆顯示救護員到達警總後，示威者高呼讓路，讓擔架靠近警總入口，但由於警方不開門，才使得救護員不能進入警總。其他傳媒報道中，與《香港01》的描述一致。（資料圖片 / 羅君豪攝）

警方昨晚在facebook以「救護車被阻塞事件」發帖文，指因為警察總部的出入口正被示威者刻意阻塞而令救護車未能到達警總接走「長期病患、癌症及其他有需要的同事」。

該說法在網上社交平台引發廣泛非議。網上流傳一張無綫電視報道片段截圖就顯示，救護車抵達警總後有民主派議員為其開路，示威者則讓路，惟救護員去到閘口，卻等待大約20分鐘，警方才開門讓救護員進入。

而《香港01》昨日亦有記者直擊報道，顯示下午已出現過「救護車駛入軍器廠街，示威者自發分開及讓路予救護車，救護車最終在警總對開停下」的畫面。

而到晚間，《香港01》報道則與電視台報道的描述吻合，顯示救護員抵達警總閘門後被拒於門外約20分鐘，又有示威者呼籲警方開門，讓救護員進入運送傷患

此外，有線電視晚間直播亦有相同描述，指「救護人員於警察總部閘外等候 警方未有開閘」，超過20分鐘後，「警方開閘 救護人員進入警總內部」。

《明報》昨晚不斷更新的即時報道在相同時間指，「多名救護員在警總外等待入內，示威者大叫要求警方開門，讓救護員入警總內救人」；其後，「救護員等候約20分鐘，警總終於開閘讓救護員入內，示威者一起歡呼拍掌，警總隨即關閘」。示威者繼續在警總外高呼抗議。

對比警方對事件的說法，警方則是稱有救護車晚上9時33分已被召喚，因示威者阻塞，歷時超過1小時仍未到達警察總部，並附上一張救護車停在馬路上的相片。不過該相片中見不到任何示威者，救護車前方因何原因受阻，亦未在相片中顯示，但可見到馬路兩旁停泊有多輛其他車輛。

警方稱救護車9時許被召喚後，因示威者阻塞道路而未能到達警總，惟警方只貼出一張救護車停在馬路上，看不到障礙物和任何示威者的照片。（facebook圖片）

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警方的說法就引來大批網民留言質疑，有網民直言警方帖文是「fake news（假新聞）」，亦有網民發起在facebook舉報帖文為「不實報道」。有關帖文10小時內引來超過8000個「嬲嬲」。