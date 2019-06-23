【逃犯條例】司局長網誌冀社會重新出發　唯獨楊偉雄「未跟大隊」

政府修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，特首林鄭月娥早前表示暫緩修例，同時公開向香港市民致歉。近日多名司局長都紛紛在公開場合或網誌向市民道歉，強調政府未來3年會繼續努力加強與青年人溝通，共同推進香港的未來發展。政府似乎「吹和風」，希望解決現時困局，不過唯獨創新及科技局局長楊偉雄未有「跟大隊」，在今日（23）的網誌上僅提及創新與科技的推進，未有提及修例爭議。

政務司司長張建宗重申，特首已就修例工作不足誠心向市民道歉，強調「香港今日的成就得來不易，我們要好好珍惜」，同時香港要盡快回復平靜，「讓我們一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港」。（資料圖片/林若勤攝）

6名司局長今日（23）發表網誌，雖然各自提及不同範疇，但5名司局長在文中同樣談及近日的修例事件。其中政務司司長張建宗重申林鄭已就修例工作不足誠心向市民道歉，強調「香港今日的成就得來不易，我們要好好珍惜」，同時香港要盡快回復平靜，「讓我們一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港」。財政司司長陳茂波說法亦相似，同樣強調政府官員已真誠道歉，他認為絕大部分港人不希望再有衝擊或公共服務受阻情況發生，又指憤恨和猜疑不會帶來更美好的社會，政府團隊會認真改進。

相隔三個月，創新及科技局局長發表新一篇網誌，但內容僅圍繞創科的推展，未有和其他司局長一樣談及修例一事。（楊偉雄網誌）

4局長發表網誌 僅楊偉雄一人沒提修例

除了兩位司長落力緩和社會氣氛外，一眾局長亦有加入「大合奏」，其中食物及衞生局局長陳肇始就在網誌的後記提及，近兩周發生的修例工作，對廣大市民丶政府同事丶以致問責團隊都帶來很多反思，她強調自己作為問責團隊一員，「衷心期盼社會體會我們的誠意，共同努力推進香港的未來發展」。

早前前赴瑞士日內瓦出席百年勞工大會的勞工及福利局局長羅致光亦稱，離港期間無時無刻關注着香港的情況，重申政府已經承認處理修例工作方面有不足，承諾會更虛心聆聽市民的聲音，「我深盼大家能放下嫌隙，讓社會可盡快修補裂痕，重新攜手為香港創造更好的未來」。

發展局局長黃偉綸則稱，有與業界討論近日社會上的矛盾及紛爭，強調林鄭已致歉、問責團隊亦坦承有改進的空間，承諾會加倍努力，與社會各界一起修補裂痕，「我深信大家會為這個城市共同努力，讓香港有更美好的明天」。

綜合各人的網誌，結論都希望社會能盡快修補裂痕、冀社會體會問責團體的誠意，共同為香港未來發展而努力。不過楊偉雄雖然相隔3個月再發網誌，但就隻字不提修例一事，僅稱會與市民攜手推動以創科改善民生，群策群力，推進本港智慧城市的建設，似乎未有「保持隊形」，與其他司局長一樣加入「吹和風」行列。