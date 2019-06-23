【逃犯條例】民陣各區設街站　梁家傑促政府就6.12作重新政治定性

民陣於上兩個星期日發起反《逃犯條例》修例遊行，多達200萬人上街。民陣今日（23日）再與不同團體於香港各處擺設街站，要求政府回應市民5大訴求，包括撤回《逃犯條例》、收回6.12「暴動」說法、特首林鄭月娥問責下台，同時亦呼籲市民進行選民登記。公民黨主席梁家傑響應民陣呼籲，下午於九龍灣擺設街站，要求政府就6.12警民衝突事件作重新政治定性，呼籲市民簽名支持。

梁家傑（左）要求政府就6.12警民衝突事件作重新政治定性。（張浩維攝）

梁家傑要求政府為6.12警民衝突作重新政治定性，並且授權法官就一切《逃犯條例》所引起的警民衝突作事實調查，強調從來沒有針對某一方面作調查。他又指政治定性與法律定性並不相同，若政府願意承認整件事是政府的政治責任，以及事件是由林鄭硬推修訂引起，政府可考慮一次性特赦6.12涉嫌違法人士。

民陣昨日（22日）號召市民，在G20峰會前的周三（26日）再集結，梁家傑指林鄭今次處理今次《逃犯條例》修訂已為國家主席習近平「添煩添亂」，形容「比咗張牌（美國總統）特朗普打」，相信G20峰會前再一次集會，可以對外宣示港人擁抱自由民主、嚮往自由、珍惜民權和法治的價值觀，《逃犯條例》亦會成為峰會期間引起國際關注的議題，從而向特區政府施壓。

另外，有泛民提出要在11月的區議會選舉和明年的立法會選舉中「踢走」建制派以及支持《逃犯條例》修訂的議員，令其「血債票償」。梁家傑認為選票不是最大考慮，但指有市民經過今次修例下，發現由北京「欽點」的林鄭月娥以及建制派「造成咁大傷害，公然害香港人」，令市民開始重視用票發聲的權利，強調今次事件對建制派日後選情必定有影響。

梁家傑（右二）指林鄭今次處理今次《逃犯條例》修訂已為國家主席習近平「添煩添亂」。（張浩維攝）