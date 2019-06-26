【逃犯條例】被指背叛中大精神　梁美芬反駁：中大是中國人的大學

立法會今天（26）討論由經民聯議員張華峰提出的休會辯論議案，主題為解決當前社會撕裂。期間有多名泛民議員借機批評建制派議員撐政府修例。經民聯梁美芬兩度與泛民議員駁火，先是不滿公民黨法律界議員郭榮鏗以「奴隸和主子」形容梁美芬與政府關係，梁美芬指郭榮鏗言論冒犯，郭拒收回言論，最終被逐出會議廳。 其後民主派區諾軒再向梁美芬「開火」，指梁美芬背叛中大學生會精神，梁再度開腔還擊，稱中文大學是中國人的大學，「任何違反國家利益的事都違背中大精神。」

張華峰提出的休會辯論議案，被指是為五條有關中環軍用碼頭附屬法例「開路」。（鄭子峰攝）

梁美芬：「我係聯合，唔係新亞！」



立法會下午討論由經張華峰提出的休會辯論議案。郭榮鏗發言時以「奴隸和主子」形容經民聯梁美芬和政府關係，又以「奴才」形容建制派議員，言論引起梁美芬不滿。

立法會主席梁君彥一度暫停會議，並裁定郭榮鏗言論具冒犯性，但郭榮鏗拒絕收回言論，結果被逐出會議廳。郭榮鏗離開時，在走廊與梁美芬狭路相逢，梁上前向郭榮鏗道：「我是中國人，不可以被這樣侮辱。」郭榮鏗亦不甘示弱，認為自己形容恰當，「是便宜咗佢哋。」

其後立法會恢復休會辯論，中文大學政治與行政學系畢業的區諾軒在會上向梁美芬表示，若對方真的愛國，應三思是否支持政府強推《逃犯條例》修訂，區諾軒引用中大學生會的會歌歌詞「承擔着整個民族的光輝」，指曾任中大聯合書院學生會會長的梁美芬背叛中大學生會的精神。

梁美芬不滿其言論，認為「背叛」字眼冒犯性，反駁指泛民的所為才是背叛國家民族的利益，「我們是中國人，中文大學因為我們是中國人才叫中文大學。」又着對方回去熟讀中文大學的歷史，「你無資格講這件事。」梁美芬又激動反斥區「你都不知道是否有做過中大學生會！」

其後梁美芬繼續在座位上反駁區諾軒，但被「熄咪」，負責主持會議的代主席李慧琼要求梁美芬停止發言，又著區諾軒繼續發言。區諾軒呼籲梁美芬重拾中文大學的精神，「新亞書院講乜嘢？唐君毅講乜嘢？花果飄零的民族主義呀！」

梁美芬馬上提出規程問題，澄清指「我是聯合書院的，不是新亞。」又再強調中文大學是中國人的大學，香港是中國的一部份，任何違反國家利益的事都違背中大精神。惟李慧琼再次著梁美芬停止發言。

中文大學政治與行政學系畢業的區諾軒，指梁美芬若真的愛國，應三思是否支持政府強推《逃犯條例》修訂。（鄭子峰攝）