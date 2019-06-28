【逃犯條例】律師會前會長撰文譴責圍堵政府部門　指或涉勒索罪

律師會前會長、全國政協委員蘇紹聰今日撰文譴責反對修訂《逃犯條例》的示威活動，指近日的示威行動濫用市民行使表達訴求的合理權利，超出法律容許的限度。他更指，包圍警察總部及律政中心的行為或構成勒索罪。

蘇紹聰今日以《應當合法行使集會遊行示威權利》為題撰文，並將之發送予傳媒。文章指近日有示威者以圍堵警察總部和律政中心，企圖迫使律政司和警方停止檢控及釋放被捕人士，是「以此作為威脅政府滿足自己訴求的籌碼」，超出法律所允許的限度，而「這些示威者干涉警方執法、干涉律政司獨立行使檢控權的行為，可能已經構成勒索罪。」

他又指，如有人以示威為由擾亂社會公共秩序、破壞公共財物，可能會構成非法集結罪或者損壞財產罪。

「無異於對香港整體法治的一種破壞和踐踏」

蘇並指，香港《基本法》賦予香港居民以集會、遊行、示威等表達訴求的合法途徑，惟表達訴求的行為應和平有序、遵守香港法律，市民不應作出任何破壞公共秩序或暴力的行為，「否則就造成了對這些權利的濫用」，亦是「無異於對香港整體法治的一種破壞和踐踏」。

港澳辦副主任黃柳權（右）早前會見蘇紹聰（左）率領的香港律師會訪京團。（港澳辦照片）

楊岳橋回應：政治問題不能以法律回答

大律師及公民黨立法會議員楊岳橋回應蘇指，香港人多年來和平、合法地示威，已充份展示對法律精神的尊重，惟香港現今面對的，是超越法律層面的政治問題，因此，不能以法律去解答政治問題。他指是政府拙劣地回應「69」、「616」兩次大遊行，造成現時的局面。對於蘇指有示威者或涉勒索罪，楊反問「民又如何可以勒索官？」，看不到如何構成勒索。他指社會各界應助市民向政府發聲，而且應慎言。

蘇紹聰指干涉警方、律政司的示威行為，可能已經構成勒索罪。（資料圖片）

蘇曾撰文撐修例 指應以香港整體利益考慮

蘇本月中於報章撰文支持修訂《逃犯條例》，指跨境犯罪隨着香港與「一帶一路」國家及内地有更緊密經貿往來而與日俱增，因此若以香港整體利益的高度來考慮，值得肯定修例目的。他並建議在條例中增加允許逃犯提出的抗辯內容，審查移送請求時採用無合理疑點的證明標準，和擴大香港法院對相關罪行的審查權利。

於2016年，蘇曾就港獨言論向建制傳媒指，言論自由須考慮是否違法。他是首位於任期内出任全國政協委員的律師會會長，當時回應指政協「只是諮詢架構」，認為並非政治組織。