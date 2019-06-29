政府發聲明：未獲授權下進入中區軍用碼頭屬違法　可罰款判監

中環海濱一幅0.3公頃地皮，今日(29日)凌晨零時起列為解放軍軍用碼頭。議會陣線立法會議員朱凱廸，立法會議員張超雄，區議員司馬文及數名保護海濱聯盟成員等一行七人，今早再到中環海濱示威，及一度企圖進入軍用碼頭時，與警方對峙；大批示威者昨晚也曾到中環海濱示威抗議，並一度闖入被鐵絲網圍封的海濱。 政府新聞處傍晚發表聲明，表示中區軍用碼頭的相關附屬法例已在今日凌晨零時生效，碼頭已成為「受保護地方」，公眾人士必須遵守法律，不可在未獲授權下進入碼頭範圍。

朱凱廸、張超雄及司馬文等人到場示威及圖進入中區軍用碼，與警員交涉。(梁鵬威攝)

聲明中指，特區政府過去在不同場合已多次向公眾說明軍用碼頭的背景，香港社會已進行了多番討論。「政府必須強調，有關法例已於今日凌晨生效，公眾人士必須遵守法律，不可在未獲授權下進入碼頭範圍。」

任何人無適當授權進入受保護地方，或在該地方內作出無授權的作為，或作出非法行為，可被拘捕。任何人抗拒或妨礙特派守衛及警方履行職責及執行拘捕，以及拒絕離開均屬違法，一經循簡易程序定罪，可罰款2,000元及監禁6個月。

又指，軍用碼頭陸上範圍內4座建築物已列作「禁區」，如任何人無獲許可而進入禁區即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可可罰款5,000元及監禁2年。

政府指，會在完成所需工程後，將碼頭移交駐軍，軍用碼頭是軍事設施，移交後將由駐軍管理，駐軍將來在不影響防務工作的條件下，考慮打開圍封碼頭的活動欄柵，供市民進入通行。

