【逃犯條例】民主派約林鄭會面被拒　發聲明炮轟：推年輕人到絕望

今年七．一遊行，民陣表示有逾55萬人參與，冠歷來之最；另一邊廂，大批示威者晚上衝入立法會，大肆破壞，場面幾近失控。繼民主黨晚上發表聲明，稱香港正處於危急存亡之秋後，民主派議員及民陣再發表緊急聯合聲明，嚴正要求行政長官林鄭月娥親自面對民意。 民主派議員又指今日曾要求與林鄭月娥會面，試圖緩解今次的重大政治危機但被拒絕，批評「林鄭至今未有任何回應和溝通的誠意，拒絕面對社會，無視市民的訴求，將年輕人推到絕望」。

有遊行人士持「奠自由」的白布表達對政府不滿。(陳康智攝)

民主派今日曾要求與林鄭會面，試圖緩解今次的重大政治危機，但被她斷言拒絕。民主派在聲明中批評，林鄭早上表示會變得更開放和更包容，只是政治謊言，對此深表憤怒。聲明又指，林鄭自六月九日以來的公開露面以來，均表現出傲慢態度，令事件火上加油，釀成今日的危機，「林鄭就是罪魁禍首！」

聲明並嚴正要求林鄭親自面對民意，回應群眾自6月9日的訴求，解決由她一手造成的政治危機，不要武力鎮壓民眾，令任何人受傷害。

民陣、民主派再重申五大訴求： 一，完全撤回惡法 二，追究開槍責任 三，撤回暴動定性 四，釋放被捕人士 五，林鄭月娥下台

林鄭月娥致辭時表示會變得更開放和更包容。（張浩維攝）

林鄭月娥早上在七．一酒會上致辭時表示，近日的《逃犯條例》修訂爭議，使市民和政府之間產生矛盾和紛爭，她因而徹底明白作為從政者，要不時警醒自己，準確掌握民情，縱使有良好意願，也要開放包容，縱使重視行政效率，也要用心聆聽。