【立法會衝擊】朱凱廸稱警方接管大樓　何君堯：示威者敲碎立法權

反修例示威者昨晚衝擊立法會大樓，立法會內外四處都是示威者留下的痕跡。多名立法會議員陸續返回立法會，其中昨晚留守立法會的議會陣線朱凱廸引述警方指，現時立法會大樓成為罪案現場，整座大樓已交由警方接管，任何人出入必須經過警方登記資料。建制派何君堯譴責示威者破壞立法會，「一個立法會打碎了值幾多錢？敲碎立法權係你哋嘅選擇，最重要是大家明白事情黑白」。 立法會主席梁君彥及秘書長陳維安陸續返回立法會，但未有回應記者提問。而梁君彥未有登記資料及通過安檢程序便能進內。

梁君彥（左二）未有登記資料及通過安檢程序便能進入立法會大樓內。（張浩維攝）

朱凱廸表示，昨晚在立法會大樓內過夜，所有議員辦公室未出現損毀情況，惟部分議員辦公室樓層不可進入。現時大樓內僅維持緊急電力系統，大多地方都未有電力供應。

朱凱廸又引述警方指，現時立法會大樓成為罪案現場，整座大樓已交由警方接管，任何人出入必須經過警方登記資料，相信他們稍後會與秘書處洽談保安安排，先建立出入登記制度。

朱凱廸續指，昨晚凌晨收到通知，建議秘書處的同事在家辦公，至於議員辦公室何時開放則未交代，今早得悉機電署有派員進內了解情況，冀立法會大樓能盡快恢復運作。

香港眾志黃之鋒手持議員助理證件，欲進入立法會大樓內取回電腦遭警方拒絕，期間發生口角。黃之鋒怒斥警方，「建制派議員助理就入得，民主派議員助理就唔入得，警方接管立法會好威啊？」

立法會秘書長陳維安（右二）陸續返回立法會，未有回應記者提問。（張浩維攝）

經民聯梁美芬欲進入立法會所屬樓層，查看辦公室的損毁情況。她稱，看到昨日示威者破壞立法會的畫面感到痛心，即使青年人有不同意見，都無權損害立法會大樓，強調立法會是議政地，而非打鬥的地方，又形容今天香港人的淚水與雨水一樣大。

梁美芬登記後獲准進入大樓內，熱血公民鄭松泰質疑為何保安批准她進入，因有可能阻礙搜證工作。梁美芬視察完所屬的7樓辦公室後表示，該樓層表面上沒有任何損傷，議員辦公室的名牌被封住，議員無法使用通行證進入，需要保安代為開門，亦只可搭載貨電梯上落。她希望大樓可以盡快重開，又形容現時立法會的情況是滿目瘡痍，批評示威者的發洩是不負責任。對於昨晚警察處理示威者衝擊立法會的手法，梁美芬相信市民會感到疑惑，但她非警隊專業人士，相信警方之後會交代昨日的決定是考慮了甚麼因素。

何君堯則譴責示威者破壞立法會，「一個立法會打碎了值幾多錢？敲碎立法權係你哋嘅選擇，最重要是大家明白事情黑白」。何君堯說，目前最重要是查找整件事的幕後黑手，「蛇無頭不行」，必須要懲治這些人。他形容昨日破壞立法會的示威者是暴徒，是一場暴亂，在完全失控的環境下，民主派議員惺惺作態地出入自如，給他的信息是「同流合污」，揚言一定要嚴懲這群人。

他要求警方將有關人士全部拘捕，採取果斷的執法行為，並激動地指「我哋嘅法庭不能再能夠（判處）CSO （社會服務令），totally rubbish（完全是垃圾），任何法官仍繼續麻木不仁，我何君堯一定會追究到底」。