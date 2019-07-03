【立法會衝擊】警：行動風險評估相當複雜　因無行動才避免傷亡

政府修訂《逃犯條例》引發近一個月來多場大型抗爭運動，前日（1日）示威者更「攻陷」立法會，造成一定程度破壞。惟當日警方在衝突激烈一刻突然撤離，引起外界議論紛紛，更有被指為「空城計」。 警方事隔兩日發稿，稱當日行動「考慮多個因素及持續的風險評估」，而有關的風險評估，又是相當複雜而非常全面的，其中一個非常重要的考慮就是必須確保在場人士，包括示威者丶記者丶警務人員及其他人士的安全。」 警方表示，因不採取行動的決定，「事件中並沒有發生嚴重的人命傷亡事故」，「希望各界不要對警方的行動作出不必要的揣測」。

警方表示，因不採取行動的決定，「事件中並沒有發生嚴重的人命傷亡事故」，「希望各界不要對警方的行動作出不必要的揣測」。（梁鵬威攝）

警方表示，在處理任何公眾活動時，都會因應風險評估決定如何調配人手及採取甚麼行動，而當日「警方是在考慮多個因素及持續的風險評估後作出相關調配及行動決定」。

警方稱，留意到有個別人士事前在網上聲稱會採取非常激烈的行為，甚至指會「引發塵爆」丶「以死相搏」等；又稱，示威者襲擊警務人員的「攻擊性武器」包括「鐵馬」丶「鐵枝」和「有毒性及易燃的化學品」。

警方當日未有即時驅散示威者。警方解釋，立法會大樓是室內密閉空間，「警方能夠選擇使用的武力非常有限，如果示威者試圖在立法會綜合大樓內燃點該些化學品，後果更不堪設想」。警方有指，示威者衝入立法會時，附近正進行大型遊行，警方行動或「牽動其他人的情緒，令情況惡化，帶來不可預期的後果」。

警方表示，綜合考慮後，當日沒有採取即時行動，亦盡量避免與示威者發生肢體衝突，「因為這些決定，事件中並沒有發生嚴重的人命傷亡事故」。

↓↓↓ 七．一 晚立法會衝擊情況 ↓↓↓

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警方又重申，「衝入立法會綜合大樓肆意破壞的非法及暴力行為，警方必定追究到底，有組織罪案及三合會調查科現正全力調查搜證，誓必將違法者繩之於法。」