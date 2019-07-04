胡國興情況穩定　胡太引述胡官談示威 ：梗係企喺年青人一邊

2017年參選特首選舉落敗的73歲退休法官胡國興正在瑪麗醫院深切治療部接受治療，胡國興太太與兒子及其太太晚上到瑪麗醫院探訪。胡太指，胡官早前整傷腰骨，惟其後遭細菌入侵，結果造成腰骨發炎，胡官已入住醫院十日，現時情況穩定，預料這一、兩天會離開深切治療部。 胡國興兒子亦表示，父親的情況穩定，精神狀況良好。

胡國興太太拍下丈夫入院後情況，相中可見 胡國興情況很好。(王海圖攝)

近日反《逃犯條例》修訂運動引發巨大政治風暴 ，胡太稱，胡官非常留意社會發生的新聞，惟她引述胡官稱自己「不在其位、不謀其政」，強調他只是關心事件。

對於近日發生的示威活動，胡太稱「佢梗係企係年青人一邊啦」，亦認為「有啲野政府應該要做」。

胡國興太太鄧小婷（余俊亮攝）

今日傳出胡國興患病入院消息後，胡國興的發言人接受傳媒查詢時表示，胡官只是有很常見的細菌感染，經治療後已在康復中。

胡國興在2017年特首選舉中，僅取得21票落敗。胡國興參選之時被多次問到健康問題，他曾稱自己中氣十足，「我見大家（記者）咁耐，講咁多嘢，仲係咁大聲，你話身體係咪差呢？」又指自己在參選期間已戒煙。