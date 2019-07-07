【逃犯條例】美著名學者發訊鼓勵港人：年輕人展現莫大勇氣、氣節

修訂《逃犯條例》爭議在港引起極大反響，同時亦引起國際間關注。美國著名學者、麻省理工學院榮休教授喬姆斯基（Noam Chomsky）透過團體「Freedom HONG KONG」向發訊息放鼓勵港人：「我一直密切關注（香港的消息）。年輕人在反修例抗爭行動中展現出莫大的勇氣及氣節。」

喬姆斯基（Noam Chomsky）透過團體「Freedom HONG KONG」向發訊息放鼓勵港人。(Freedom HONG KONG Facebook 截圖)

曾在G20峰會期間，在網上發起眾籌於全球各大報章刊登港人訴求公開信的團體「Freedom HONG KONG」，周六(6日)在其Facebook表示，早上收到喬姆斯基的訊息，對方指一直有密切關注香港的消息，「年輕人在反修例抗爭行動中展現出莫大的勇氣及氣節。雖然有幸獲得國際支持，可是抗爭者對於中國的逼迫依然無計可施。」

喬姆斯基又指，雖然至今未有就香港和蘇丹民眾抗爭等大事撰文，但有機會的話他樂意在接受訪談時提出相關意見。

90歲的喬姆斯基為譽為當今世界上最傑出的學者、作家和政治哲學家之一。（Getty_Images）

90歲的喬姆斯基為譽為當今世界上最傑出的學者、作家和政治哲學家之一，在語言學、哲學、政治評論等方面成就卓越，在學術和政治運動方面都曾贏得無數獎項，當中包括悉尼和平獎和奧威爾獎等。



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