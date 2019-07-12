【逃犯條例】民陣揭警方早定性6．12集會為暴動　批林鄭講大話

反對修訂《逃犯條例》風波仍然未平熄，民間人權陣線早前就反對修訂《逃犯條例》發起多次大型遊行及集會，昨晚在社交媒體宣佈，再於 7月21日（周日）在金鐘發起集會。 民陣今午(12日)交代7．21集會詳情，要求政府回應反修例人士的五大訴求，成立獨立調查委員會，調查連串衝突事件。 民陣召集人岑子杰展示一封由警方發出的《禁止集會通知書》，揭發警方早已在6月12日把金鐘一帶的集會定性為暴動，批評特首林鄭月娥和警務處處長盧偉聰一直在說謊。

民陣發起7．21 集會。

民陣將在7月21日晚上7時半至9時，在金鐘添美道舉行反對修訂《逃犯條例》集會，稍後將向警方申請不反對通知書。

民陣召集人表示，再發起集會是希望政府回應反修例市民的五大訴求， 包括成立獨立調查委員會徹查金鐘連串衝突事件，由一位獨立、地位超然及具公信力的法官領導，由法官決定調查範圍的深度和闊度，強調一定不會是由監警會調查警權的問題。

岑子杰表示，未有預計當晚參與集會的人數，亦沒有佔領的計劃，屆時集會市民只需坐下表達訴求便可。

對於「6.12事件」的定性，官方有多個不同版本。當晚林鄭發表電視講話，三度稱金鐘一帶的警民衝突為「暴動行為」，又指「任何文明、法治社會都不能容忍」，希望香港仍可用「平和、理性、守法」的方式解決問題。

之後在6月18日的記者會上，林鄭改口風，稱「政府從來無說參與6月12日集會的大量市民及學生是暴徒」，重申當天集會的市民，只要屬和平集會，無使用暴力，就不需擔心。但被問到是否收回在6月12日的說法時，林鄭就稱自己是根據警務處的評估去發言，當天警務處形容為暴動。

至於警務處處長盧偉聰，就宣稱6.12當日所指的是某些人的行為涉嫌干犯暴動罪，「沒說整個事件是暴動」，大部分示威者是和平示威，示威者若沒有參與暴力行為，就毋須擔心干犯暴動罪。

岑子杰展示警通知書稱6．12集會「暴動」。(羅君豪攝)

然而，民陣今日展示一封由警方在6月12日當晚發出的《禁止集會通知書》，揭發警方早已在6月12日把金鐘一帶的集會定性為暴動。岑子杰批評，林鄭月娥和盧偉聰一直宣稱沒有將「612事件」定性為暴動的說法是向市民說謊，因為警方在6月12日當晚向民陣發出之後兩天的反對集會通知書，白紙黑字記錄反對原因，是12日當日添美道政府總部一帶、龍匯道中信廣場一帶等地舉行的集會是暴動。

岑子杰又說，當日在中信廣場外的合法和平集會，警方施放催淚彈必然違反武力指引，民陣已通過由他就有關反對通知書向法庭申請司法覆核，追究警方的決定。

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