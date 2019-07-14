【沙田遊行】攝影記者捨身護便衣警　昨救跳橋男　新城市血戰一幕

至晚上近10時，新城市廣場爆發大混戰，防暴警察持長盾推進，示威者投擲大量雨傘、頭盔，場面混亂。 出現感人一幕，其中一名便衣警員在新城市廣場，被示威者從後踢跌，之後被十多人圍毆。有電視台攝影記者不顧安危，騎上對方身體，阻擋其他示威者圍毆倒地的警員。警員最終被救走。 據了解，同一名攝影記者昨日亦於上水廣場救起跳橋男。

於新城市廣場的中庭，一名身穿格仔恤衫，頭戴黑色頭盔，以及黑色背心的警員，被人從後踢倒。之後他迅即被十多名示威者包圍，並毆打。他當時只訓在地上，並以手上的盾牌阻擋示威人士的攻擊。當中有人曾踢向他的頭部。

之後一名電視台攝影記者，即使當時仍手持攝影機，仍坐在被毆警員的身上，並著示威者停止攻擊，以身護住警員，令警員獲救。最終便衣警員由其他警員護送離開。

昨日（13日）晚上，正當警員於上水廣場天橋一帶進行清場行動時，一名穿上黑衫的年輕男子擔心被警員拘捕，心急跳出天橋外。該名電視台攝影師拍攝時不顧一切，左手提着攝影機，另一邊廂捉實該跳橋男子，其後由另外兩名軍裝警員及其他上前營救的記者協助下，返回安全位置，最後被警員帶走，場面驚心動魄。該名電視台攝影師曾表示，不希望現場任何人有死傷。