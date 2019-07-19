【立法會衝擊】赴台尋庇護示威者接受有線訪問：能過一天得一天

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反《逃犯條例》修訂風波仍然持續，在7月1日有大批示威者衝擊立法會大樓。自由亞洲電台昨（18日）報道指，已有十多名香港示威者到台灣尋求庇護。有消息人士透露，當晚示威者中有數十人已陸續抵達台灣尋求庇護，多數人向陸委會尋求協助，但亦有部份示威者尋求台灣基進黨等在野黨派支援。

其中一名聲稱到台灣尋求庇護的示威者接受《有線新聞》電話訪問，稱害怕刑責，形容香港已經變成人治的地方，該示威者又指若回港有危險，會打算在台灣「重新嚟過」，目前只能過一天得一天。

有尋求台灣庇護的示威者接受《有線新聞》訪問時表示害怕刑責，形容香港已經變成人治的地方。（資料圖片/羅國輝攝）

對於有示威者赴台尋庇護，近日出訪聖露西亞的台灣總統蔡英文接受傳媒訪問時表示，相信有關單位掌握情況，會基於人道作適當處理。台灣陸委會昨晚回覆傳媒查詢指，支持香港的民主自由及保障人權，是台方各界的一貫立場。

有尋求台灣庇護的示威者接受《有線新聞》訪問時表示因為害怕刑責而離開香港，形容香港已經變成人治的地方，擔心有人操控法官審理他們的案件，「就算有些人沒有衝擊、沒有撞玻璃，但有進入立法會，（政府）會否用一樣的罪名控告這些人?」

示威者又說，不知自己前途會如何，若然回港有危險，會打算在台灣「重新嚟過」，目前只能過得一天是一天。

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