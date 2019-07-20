【逃犯條例】守護香港集會陳百祥、肥媽主持　高永文談香港降溫

政府修訂《逃犯條例》飽受非議，引發近月多次大型反修例示威和不合作運動，期間爆發多宗警民大衝突。原本支持修例的建制派，繼6月30日發起「撐警集會」後，再於今日（20日）下午發起「守護香港集會」。 「守護香港」的大會節目流程則在集會開始前流出。記者獲得的資料顯示，大會由藝人「叻哥」陳百祥及肥媽主持。上次「撐警集會」出現部分參與者襲擊記者的情況，今次大會一開幕，則會先感謝傳媒出席，「特別多謝傳媒的報道，讓不能來到現場的市民，也可以看到大會的盛況。」 除了立法會議員何君堯及「惹火大狀」馬恩國等惹火人士會上台發言外，立法會前主席席曾鈺、新民黨主席葉劉淑儀等重量級人馬也會上台，不過節目流程就顯示他們不會發言，只會由同樣經常言論火爆的工聯會會長吳秋北代表講話。此外，曾在出任食物及衛生局局長時擁有高民望的醫生高永文，就會聯同港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂上台，講「講香港應該如何降溫？」

上次建制派的「撐警集會」，有參與者毆打記者和其他市民，今次大會流程顯示，主持人開場就會感謝記者，強調和平理性，似是有意提醒集會人士克制。（資料圖片/盧翊銘攝）

下午5點開始的的「守護香港」集會將會由陳百祥、肥媽兩位藝人領銜主持，上次同樣由建制派號召的「撐警集會」，有參與者襲擊包括《香港01》、香港電台、《大公報》在內的多名記者，今次大會開場就會由主持人強調「特別多謝傳媒的報道，讓不能來到現場的市民，也可以看到大會的盛況」。

「守護香港」集會主持人在開場時，也會強調「這次是在藍天白雲下面的聚會，我們不蒙面、 不戴口罩、不戴頭盔，宣示的是和平理性的呼聲」，似是提醒集會人士克制。

曾鈺成、葉劉淑儀等重量級人馬也會出席集會，但流程表顯示二人不會發言。（資料圖片）

集會有不少重量級人馬出席，包括前警務處長鄧竟成，他會成帶多位退役警察及警察家屬上台講話。本身是律師的何君堯和自由黨陳曉峰、大律師馬恩國等法律界人士亦會「討論，譴責襲警、圍警、辱警等不法行爲，表達支持 警隊依法維護社會秩序的心聲。」

傳媒界方面，《香港經濟日報》創辦人石鏡泉。惟親建制派的資深傳媒人屈穎妍、周融都未見於發言名單內。

立法會議員方面，財委會主席陳建波也會上台講話。新民黨主席劉淑儀、民建聯主席李慧琼、體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國則會於另一環節上台，惟流程表顯示他們將由工聯會會長吳秋北作爲代表講話。

另外，自由黨區議員李梓敬、港區全國政協委員、港協暨奧委會會霍啟剛等青年代表也會上台講話。