【721遊行】噴天眼、推鐵馬圍封　中聯辦遭受回歸以來最激烈衝擊

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，其中民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。遊行隊伍已經在下午約4時30分抵達灣仔終點，但如過往數周，遊行完畢仍有後續行動，有部分遊行人士一直向金鐘方向前進，約6時55分有遊行人士抵達中聯辦門外高呼「時代革命光復香港」。 然而中聯辦內有職員亦有向樓下的示威者人士拍攝，期間示威者不斷以閃燈雷射燈擾亂中聯辦人員拍攝。有中聯辦職員更一度舉中指，然後離開。部分中聯辦保安頭戴黃色頭盔，並配有防暴盾及棍。

約6時55分有遊行人士抵達中聯辦門外。（歐嘉樂攝）

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中聯辦國徽亦「中蛋」

有遊行人士到干諾道西一帶後，即取來鐵馬，又於中聯辦外紥成三角陣。有示威者朝中聯辦內投擲雞蛋，中聯辦招牌及國徽亦「中蛋」，中聯辦玻璃幕牆上的蛋漿掛杯效果明顯，一直延伸3層樓。有示威者用噴漆塗污天眼，亦朝中聯辦招牌噴黑，又噴上「x支那」。

群眾曾大叫時代革命

亦有示威者向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑，全場氣氛被推到高潮，群眾不斷高呼「時代革命、光復香港」。示威者在閘門上貼上盧偉聰樣貌標語，而沒有破壞中聯辦閘門，又有零星口號高呼「時代革命」。示威者也用雷射槍射向較高的閉路電視鏡頭。有示威者開始封中聯辦後門閉路電視。

惟警方宣告要清場後不久，在中聯辦外的示威者亦在不久後散去。

這是回歸以來，中聯辦遭到最激烈的衝擊。