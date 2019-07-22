【元朗黑夜】被指為白衣人開閘　王威信：伸手話唔好打　冇掂過閘

元朗昨晚（21日）出現大批白衣人在西鐵站內和一帶打人，有片段顯示，元朗區議會副主席、經民聯王威信走近鐵閘，疑似為白衣人開閘，王威信因而被質疑為白衣人開路。 王威信今日（22日）接受查詢時否認指控，稱當時伸手出來，「意思即係話大家唔好打啦，冇掂過個閘」。至於是否認同昨天的事件是警黑合作，王威信稱沒有資料去評論，交由警方調查。

王威信（左一）及後在facebook專頁發聲明，指當時一直在場勸告白衫人士冷靜，並嘗試勸退有關人士，惟不成功。（王威信facebook）

大批手持武器的白衣人昨晚見人就打，釀成恐慌，途人無不爭相走避，白衣人一度離開元朗港鐵站，但之後一班手持木棍人士的白衣人折返，與市民只有一道鐵閘之隔，白衣人終拉起鐵閘，繼續狂奔追打。

有網民從片段發現到，在鐵閘快要被拉起之際，本在市民一邊的王威信走向鐵閘，並舉起雙手，被質疑是幫忙拉閘，網民批評王威信為白衣人開路打人。

對於有片段拍攝到的一幕，王威信接受查詢時表示，估計是「角度睇得唔清」，「我真係冇扶到個閘」，稱「當時我隻手伸出來，意思即係話大家唔好打啦，冇掂過個閘其實」。

王威信及後在facebook專頁發聲明，指並無打開車站鐵閘，有關網上流傳圖片僅因角度為背向鏡頭，令讀者容易產生錯覺，誤以為他正在協助打開鐵閘，對拉閘一事強烈否認。他又稱當時一直在場勸告白衫人士冷靜，並嘗試勸退有關人士，惟不成功；又指自己身穿衣服為粉紅色衣服，並非白衫。

他表示，昨晚局勢急速轉壞，新聞片段顯示多名市民受襲，遂親自前往元朗站希望作調停，避免居民受傷。直至大閘被毀，白衫人士衝入西鐵站時，他強調當時仍在勸告在場人士冷靜。及後在形點I天橋有市民受襲倒地，他上前勸止，保護該名受傷男子，擋住施襲者棍棒，結果右手手㬹骨折，背部有被抽打傷痕，電話被毀，並被送往天水圍醫院及需轉往屯門醫院進行手術，現時仍然在屯門醫院留醫。