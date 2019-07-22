泛民、建制團體警總同場請願　分別譴責白衣人、衝擊中聯辦示威者

香港經歷不平靜的周日，民陣反修例遊行結束後，有示威者衝擊中聯辦，塗鴉中聯辦外牆及國徽；入夜後元朗有一批白衣人衝入西鐵站內無差別毆打市民，45人受傷，其間有市民報警但警方遲遲未到場，有市民全晚打不通999，天水圍警署落閘不接受報案，事件震驚全港。 翌日有多個不同政見的團體到警察總部外請願，民協及新民主同盟譴責元朗白衣人暴力襲擊群眾，不滿警方接獲受傷人士報案後久未到場，要求警方交代昨日行動細節，並拘捕在元朗襲擊市民的暴徒。另外有四個建制政黨及社團輪流到政府總部外請願譴責示威者衝擊中聯辦，期間有社團成員用粗言穢語向民協指駡。

新民主同盟議員范國威表示，本週末原訂有三個地區示威遊行，分別在土瓜灣、將軍澳及港島西，現在全都取消及延期，甚至有人呼籲將地點改至元朗舉行。他呼籲市民，即使對白衣人的行為感憤怒，都要謹慎保護自身安全，「即使有人認為人越多越安全，亦會出現落單、或者退場發生衝突的情況。」



另外有四個建制政黨及社團輪流到政府總部外請願，包括工聯會、反黑金反港獨關注組、香港島各界聯合會及福建社團聯會，人數共逾百人。他們訴求相近，同為譴責示威者衝擊中聯辦，並支持警方嚴正執法。

工聯會指圍攻中聯辦的行為是鼓吹港獨、挑戰國家底線，希望破壞香港安寧的人即刻收手。反黑金返港獨關注組指，有「黑衣人」示威者以光復為名挑釁元朗村民，保護老弱婦孺是圍村人的傳統。

由於警察總部外請願團體眾多，民協與反黑金反港獨關注組一度同場，後者有成員隔空用粗言穢語向民協成員指駡，被現場警察勸阻。