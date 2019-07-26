【元朗黑夜】為警方道歉　拒獨立調查　記者會全文睇透港府邏輯

7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件爆發後五日，特區政府終於派出第二把椅的政務司司長張建宗，為當日警方的處理手法「與市民期望有落差」道歉，又首次形容打人者為「暴徒」。被問到會否設立獨立調查委員會，代表政府發言的張建宗表現企硬，指由監警會調查是適合渠道。以下是張建宗記者會全文，可詳細了解港府的背後邏輯及理據。

7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件爆發後五日，特區政府終於派出第二把椅的政務司司長張建宗，為當日警方的處理手法「與市民期望有落差」道歉，但續拒設立獨立調查委員會。（羅君豪攝）

以下是政務司司長張建宗、民政事務局局長劉江華、社會福利署副署長（服務）林嘉泰及運輸署助理署長（新界）李艷芳今日（七月二十六日）會見傳媒的談話全文：



政務司司長：首先多謝大家短時間內出席這簡布會。這簡布會的目的大家都知道，就有市民向警方申請於明日，即是七月二十七日，在元朗進行遊行，警方昨日已經為了公共安全的理由及種種考慮發出反對通知書。大家都知道，遊行申請者說無論公眾集會及遊行上訴委員會對上訴的結果如何，他都會堅持遊行。



政府的角度，我們無論委員會的結果是如何，我知道委員會剛剛正在開會作出決定，我們會尊重上訴委員會的決定。我剛才亦說過，遊行申請者說明日無論如何一定會遊行時，在網上我們亦看到有不少貼文呼籲網民明日去元朗。我想在此提醒市民，如果上訴委員會維持警方反對遊行決定，有關的遊行屬於違法。我呼籲市民不要以身試法，這點很重要，要提醒市民。



特區政府，大家都很清楚，我們一直十分尊重市民和平表達意見和集會的權利，這亦是在《基本法》很清楚的一個保障。警方亦長期以來一直積極協調各個大大小小的遊行，確保能夠順利和有秩序進行。在上星期日，七月二十一日，大家都知道在晚上有暴徒在元朗西鐵站和街頭肆意襲擊手無寸鐵的市民，行為令人髮指、令人憤慨，大家亦感到很痛心和難過。我們承認警方當晚的處理與市民期望有落差，我亦明白市民對於元朗這次襲擊事件感都非常「嬲」、憤慨，要發聲去譴責無法無天的暴力行為，並以行動表達他們的反對聲音。我在此衷心呼籲明日前往元朗的人士一定要以和平、理性方式表達他們的訴求及表達他們的意見，並且小心保護他自己和身邊人士的安全，遠離任何可能發生暴力的衝擊和行為。



過去一星期，警方亦已採取嚴厲執法跟進這事件，到今日已拘捕了十二人，大家都清楚警方是即時嚴肅跟進這事件。我亦呼籲明日前往元朗的人士千萬不要衝擊區內居民和設施，因為衝擊和破壞行為會令居民，特別是婦孺、老人家和小孩受到驚嚇。我希望大家要尊重元朗居民的生活，不要進行任何衝擊或抗議的行為。



另外，大家和媒體朋友都知道，警方新界北999報案中心於上星期日，即是七月二十一日晚上十時至凌晨一時，短短三小時內收到二萬四千多個999求助電話，即是平均每一分鐘應付133個電話，數目遠遠超過負荷。警方亦留意到當晚網上有人呼籲一起打999報案，我亦希望市民不要濫用999報案電話，特別是明天，因為濫用999電話，只會影響真正有需要求助的市民不能得到適切的援助或幫助。



最後，我再次呼籲香港市民，暴力絕對不能夠解決問題。大家在譴責暴力之餘，千萬不要以暴易暴，希望大家回歸理性，向暴力說「不」。警方亦會嚴厲執法，讓香港回復安寧平靜。我請劉江華局長（民政事務局局長）先說幾句，接着請林嘉泰副署長說說在輔導和支援方面，市民有甚麼求助，社署有甚麼可以做？運輸署李助理署長說說明日的交通安排。多謝。



民政事務局局長：我想講講元朗的情況，元朗過往是一個比較寧靜和和諧的社區，縱使有一百多條鄉村，但是一直也有一個傳統，就是城鄉共融，所以明天可能面對一個比較困難的時刻。我們注意到元朗不少區議員和鄉議局亦發出了一些聲音，他們感受到非常擔心，亦有很多商舖、住戶等非常憂慮，所以他們發出呼籲，希望參與的人士能夠保持理性和克制，這點我們非常認同。我們很希望這一點，在明天的情況能夠用一個非暴力行爲去表達訴求，亦很希望，由於元朗是一個無論在市中心又好，或者在鄉村入面亦好，其實道路非常狹窄，危險性相當之高，所以呼籲大家小心。最後一句，希望能夠不要以暴力處理任何事情，我同意CS（政務司司長）所講，以暴易暴不是一個解決問題的方法。



社會福利署副署長（服務）：各位，我們知悉香港的市民就最近在社區所發生的事情，他們感到憂慮和不安，如果市民在情緒上感覺到受困擾的話，他們可以致電社會福利署24小時的熱線，我們的熱線號碼是 2343 2255，2343 2255。當然市民亦可以致電非政府機構營辦的熱線求助，致電的市民如果需要緊急心理輔導，社工可以轉介予社會福利署的臨床心理學家，我們的臨床心理學家可以盡快安排所需要的心理輔導。



就着明天在元朗的情況，我們已經和元朗區內提供安老服務和康復服務的機構互相有聯繫，盡量保障服務使用者可以得到他們所需要的服務，把不便減到最低。多謝大家。



運輸署助理署長（新界）︰運輸署將會啟動緊急事故交通協調中心，加強監察明日元朗整體交通和道路情況，亦會與警方及各公共交通服務營辦商保持緊密聯繫，在道路受影響時會盡快作出協調及實施相應的交通服務安排，以及透過不同途徑發放最新的交通消息。



我們呼籲市民盡量避免駕車前往受影響地區。因應路面情況，部分公共交通服務，例如巴士路線或專線小巴路線可能需要作出臨時改道、暫停服務或站位需要改動，公共交通營辦商會盡快通知乘客有關安排。



我在此提醒市民，請留意電台及電視台廣播的最新交通消息，瀏覽運輸署網頁，亦可透過運輸署「香港出行易」流動應用程式取得最新的特別交通及運輸安排，謝謝。



「元朗事件」當晚警方執法過程片段回顧↓↓↓

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記者：司長，有三條問題。第一，見到開始有建制派議員說政府只懂譴責，但又提不出一些可以應付這次施政困局的方法，甚至說如果特首處理不到的話便應該離開。其實可否交代一下政府其實現在做了甚麼或計劃做些甚麼去解決現在的困局、回應訴求及減少暴力的發生？第二，就是獨立調查委員會，其實政府的立場當中有否一些具說服力的壞處，令到這些壞處可以凌駕大家覺得的好處，令政府作出一個決定不接受這個建議，還有為甚麼不能與監警會的委員會一起去做？第三，看見有些AO醞釀聯署要求政府去回應訴求，可否說明這個做法是否違反了公務員守則，以及政府會否跟進和追究？謝謝。



政務司司長：首先，在政府回應方面，我們明白市民的訴求及情緒，我們是知道的，所以現時香港彌漫着一股負面情緒，大家都知道，過去幾個星期，大家都不好受，大家都覺得是相當「低氣壓」。所以，我們盡量，第一，希望有多些溝通機會。事實上，過去數星期，政府不同的同事，包括特首也好，我們與不同群組、不同人士繼續保持溝通，我們沒有停頓，這是第一點。希望多些理解、多些溝通，包括宗教團體領袖、大學校長，甚至青少年組織，我自己都見了好幾個，大家都有溝通。我們亦希望進一步能夠透過多些溝通、多些聆聽，我們有一個新作風，希望能夠進一步拉近和市民的距離。



第二，剛才你提到獨立委員會的建議，我剛才用英文回答的時候亦說了，我們覺得，特首亦表達得很清楚，在現階段，我們覺得利用獨立的監警會，是一個適合渠道，因為它有一個既定機制，在警察內部經過警察投訴科做完工作後，由它作全面審視，以往大家亦可看到它有成績，的確有些行為，常常有警務人員受到一定的制裁等等。所以在這階段，我們覺得現在建議的途徑是合適的，但我剛才用英文說了我們正在繼續思考，這過程我們未停頓過，希望大家給予我們多些時間和空間去做。反而最重要，我們一定要跟暴力說「不」，因為無論任何理由也好，用暴力不能夠合理化；無論出發點是甚麼，對與不對也不應該訴諸暴力，暴力是不能夠解決任何問題，一定要多些溝通、多些對話，政府其實是願意做多些這些工夫。



記者：……其實正在思考些甚麼呢？



政務司司長：正在思考我們有甚麼可以進一步去做，我們都是想這些事。不停思考，我們整個團隊都不斷討論。第三個問題，至於那些公務員同事他們的關注，我們明白他們的情緒，他們都想表達自己心中的抑鬱或不開心的事，我們是尊重的，但亦希望同事在表達之餘，我們尊重這些表達的自由，但繼續緊守崗位。公務員始終是為市民服務，服務是政府最大的一個使命，希望不要影響對市民服務的水平。大家發表意見，我們是歡迎的，我們是一個包容的社會。



記者：是否違反守則？



政務司司長：如果公務員罷工，如果當天他沒有上班，理論上，公務員透過安排沒上班日子是可以不獲發薪金，但要視乎實際情況。現在我們說的不是罷工，只是表達意見。大家在適當環境表達意見，我們是理解的，特別是在現時環境，我們是理解的，所以我們希望能夠盡量化解現在社會的矛盾。



記者：司長，剛才行家其實問成立獨立調查委員會有甚麼壞處，但其實你沒有解釋，我問得白一點，其實是否擔心警隊士氣，警隊會擔心會針對它？因為社會其實一直都已在說，你說用現行機制，其實大家是不接受的。第二是問劉江華局長，其實你剛才說到有鄉事派出來呼籲，那民政事務局做了什麼？即是會用的溝通機制？因為昨天有些鄉事派說村裏面有很多農耕的工具，如果走入來可能會有其他後果，這方面你做了什麼實質的工作去協調這些事情呢？



政務司司長：就第一個問題我先回答。那個獨立委員會，我們較早前已解釋是基於種種的理由。警察組織方面，警察的同事的關注亦都是我們其中一個因素之一，但我們有一籃子因素，包括當然是現有機制行之有效，監警會亦很認真去做功夫，全面去看、審視，希望能夠重組整個圖案出來。在六月初至七月二日的事，希望到時有一個完整圖案，亦歡迎任何人、任何時間可以向我們提供資料，包括媒體朋友、記者朋友都可以直接找我們，表達你當時採訪怎樣受到不公的對待等等，是全面開放去做的。我覺得現階段我們是否應該讓監警會能夠先做它的工作？請（劉）江華局長。



民政事務局局長：事實上整個社區不只是鄉村，整個元朗區包括在鄉村居住，在屋邨居住，或者市中心裏，包括商戶、居民等等也有擔心，所以表達了這個。另外一方面，地區的同事不斷和不同界別的朋友有溝通和聯絡，亦各方面呼籲能夠有一個和平理性的表達，這就是過往在做的工作，今天我們繼續在做這方面的呼籲。



記者：司長，你好。想問經過上星期日的元朗事件，其實你覺得市民是否還可以相信政府和警隊有能力保護他們？可否保證有一個安全環境給市民表達意見？另外，不少人都說香港其實是否已進入無政府狀態，其實政府是否已經失去管治意志？如果有些有心有力的人上場，會否對香港比較好？謝謝。



政務司司長：首先，在上星期發生的事件，我們覺得完全不可以接受。元朗事件我剛才都說，警方處理方面它都承認是與市民期望有落差，但大家都要明白到，例如999電台短短三個小時，新界北的台收到兩萬多個電話，平均一個小時是幾千個，根本沒法負荷到。所以有些市民說打999沒人接電話，這個即時反應，如果我是市民我也明白那種不滿情緒──我有需要打999，但原來後來知道是呼籲網民一起打999。所以我希望明天同類事件不要發生，因為有些真的有需要，特別鄉郊地方的路不是那麼寬敞，局長亦解釋了，如果老弱傷殘有事，也要十字車、消防去得到才行，所以希望大家理性和平地表達意見。香港是一個安全的城市，一向我們都引以為傲。在未發生事之前，我們是全球10個最領先的城市之一，但最近一連串事件當然令人很傷心。我希望大家真的回復平靜、回復安寧。政府亦有管治意志，我們完全沒有動搖──目的只有一個，我們為香港打拼、為市民謀福祉、推動香港發展。局長有沒有補充？



記者：想問上星期元朗事件中，其實姑勿論如何都是警方遲了39分鐘到，有45個人受傷，警方不願意就這事道歉，政府會否願意向受傷市民道歉？謝謝。



政務司司長：絕對會。因為受傷的市民，有四十多位進了醫院，我們社會福利署駐院的社工已經全部接觸了他們，看看他們有甚麼福利需要、家庭需要。到今早仍有四位留醫──一位危殆、一位嚴重、兩位穩定。我們在此再致以深切慰問。如果他們有甚麼實際的需要，社工會繼續跟進，因為在每間醫院都有駐院社工，特別是（林）嘉泰副署長是很負責任的，跟得很「貼」，有甚麼需要，福利需要甚至乎是經濟需要，我們都會幫他們。整件事大家都是很不開心，如果你想說要政府承擔責任的話，我覺得責無旁貸。



記者：會否向市民道歉？



政務司司長：如果為這事件我們的處理手法，我剛才說警方都指與市民有落差，我絕對願意就處理手法向市民道歉。



記者：即是現在向市民正式道歉？



政務司司長：大家都明白處理這事件，手無寸鐵的無辜市民被人追打，手持武器，這在任何地方都說不過去，特別是無法無天這現象我們不能夠容許。香港不能夠容許法治受到這樣衝擊，所以警方亦於短短一個星期先後拘捕了12個懷疑涉案人士。



記者：想問剛才你這樣說，是否即是覺得警察在處理元朗事件上都有失職？是否在他們的部署以及他們當日的行動上都有做得不足夠的地方？政府會否因此作一個調查？



政務司司長：因為大家明白警務處處長亦出來解釋了，警察公共關係科的同事亦解釋了，昨日其實新界北總區指揮官也解釋了。大家明白過去這數星期，每個周末都有大型遊行，而每次遊行差不多都有個慣性的傳統，就是在和平、理性、有序的遊行之後，不論你多少萬人、多少十萬、上百萬人也好，之後不幸都是發生一小撮不守法、違法的人士真的採取暴力攻擊警察防線，甚至在建築物等等，明顯挑戰法律。警方為部署一個遊行事件，不只是一個地方，現在不只周末，星期六又做、星期日又做，平日也有活動做，其實警察人手方面是很緊張、很緊張的。我們的警隊相當克制，相當高度容忍，亦可以說是抵住壓力，但大家都明白，他們的人手，正如處長所說，一定程度受到壓力的，加上打電話去999電台有二萬多個call，在短短三個小時內亦是前所未見的，而大部分都不是真的有事打去，打去純粹是想「jam」你的台而已。如果是這個出發點，警方真的無法即時發揮功能。我們是希望克制，不希望有無謂傷亡。大家在這樣的環境下要體諒警方，其實警方已經發揮了專業精神。但我剛才也說了，在元朗事件上與市民的期望是有落差的。警務處處長已經承諾一定會在內部，就這麼大型的事件，必定會跟進，看看有甚麼可以汲取教訓。多謝大家。





2019年7月26日（星期五）

香港時間18時18分