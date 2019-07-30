【逃犯條例】 林鄭禮賓府宴請商會：盡一切努力處理社會紛爭　

反修訂《逃犯條例》浪潮引發政府巨大管治危險，特首林鄭月娥民望再創新低只得30分。 四面楚歌、近期鮮有露面的林鄭，今午(29日)在禮賓府宴請國際和本地商會代表，席間她表示近月社會紛爭不利香港向前發展，會盡一切努力處理，又強調法治是香港賴以成功的基石，暴力不能解決任何問題，希望各界一同維護香港的法治精神，呼籲大家要對香港未來保持信心，深信在各界同心協力下，香港定能在困境中找到機遇。

林鄭月娥中午在禮賓府宴請國際和本地商會代表。(政府新聞處提供)

事前沒有通知傳媒採訪，政府新聞處晚上發稿，指政府為感謝商界多年來的支持和聆聽對未來一份《施政報告》的意見，林鄭月娥今年首次在禮賓府為商會代表設宴，共40多人出席。

午宴期間，林鄭與商會代表就香港面對的挑戰和機遇交換意見，務求為今年的《施政報告》制訂更切合社會需要的政策措施。

林鄭表示，受中美貿易摩擦及其他外圍不穩定因素影響，本港經濟動力近月轉弱，本年首季增長只有百分之0.6，第二季以至全年經濟增長亦未許樂觀，特區政府一直密切留意本港和環球的經濟情況，並與商界保持緊密聯繫，包括眾多的中小企，將會適時推出措施，協助企業應對經濟下行風險。