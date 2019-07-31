「一群檢控人員」以律政司信箋發信　斥鄭若驊「只懂向特首叩頭」

無論政府內外，各界紛紛發公開信，就《逃犯條例》修訂引發的風波批評政府或警方的做法，此風亦燒至律政司。 繼早前有刑事檢控科律師（提供匿名委任證圖片）向市民發公開信，批評部份執法者在7.21元朗襲擊事件中與暴徒狼狽為奸，今日有自稱「一群檢控人員」，以律政司信箋發公開信，點名批評其律政司之首鄭若驊在處理牽涉大型公眾活動的案件時，「主要考慮政治因素」，視檢控原則如糞土。他們亦批評刑事檢控專員梁卓然不能做好把關工作。 這班檢控人員形容，香港法治面臨前所未有的衝擊，「絕對支持成立獨立委員會調查 721 事件」。

一班律師司檢控官直斥鄭若驊「主要考慮政治因素」而下檢控決定。（資料圖片／羅君豪攝）

該封以律政司信箋發出的公開信表明，反對任何形式的暴力犯法行為，「無論是暴徒和黑警都絕不姑息，嚴格根據證據和檢控守則決定是否檢控」，而根據《基本法》第 63 條，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。「檢控其中最重要的兩條原則是檢控每一件案前必須考慮，是否有合理機會達致定罪和檢控是否合乎公眾利益。」

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公開信之後點名批評律政司司長鄭若驊和刑事檢控專員梁卓然，指二人似乎忘記以上原則，批評鄭若驊「其身不正」，又非刑事法專才，在處理牽涉大型公眾活動的案件時，「主要考慮政治因素」，沒有充份證據下，沒有合理機會達致定罪或不乎合公眾利益的情況下仍堅持作出檢控，「視檢控原則如糞土」。

至於梁卓然，公開信批評他曾被法庭裁定為一名不誠實的證人，但 2015 年依然獲得資深大律師的名銜，更在一個月前獲政府頒發太平紳士的名譽，「梁既然是資深大律師，是刑事法律專才，負責掌管香港所有刑事檢控，應該把關和作出獨立判斷，遺憾地梁亦被鄭踐踏，不能做好把關工作」。

律政司刑事檢控專員梁卓然。（資料圖片／李澤彤攝）

公開信續指，現在香港風雨飄搖，在大是大非的議題上，「梁鄭對外只會背誦範本對答以搪塞傳媒的查詢，對內亦從來沒有安撫和穩定人心」，又批評兩人從來沒有真誠面向法律界和廣大香港市民，「鄭只懂向特首叩頭。另一邊廂，梁只求明哲保身，為未來晉升高等法院法官鋪路」，兩人愧當自己的職銜。

公開信又形容，721 「警黑勾結事件」，令所有人震驚和憤慨，香港法治面臨前所未有的衝擊，他們絕對支持成立獨立委員會調查。