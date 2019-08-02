【逃犯條例】 港民研：8成市民支持成立獨立調查委員會

香港民意研究所今日（2日）發表「修訂逃犯條例」民意調查，結果顯示有近8成市民認為應該設立獨立調查委員會，6成市民不滿警隊處理事件的整體表現，以及有近7成市民反對修例。研究所主席及行政總裁鐘庭耀表示，港府現時面對的管治困局是自回歸後前所未見的，又擔心社會會進一步分化。

7．27元朗遊行：示威者與警方多次衝突，警方施放催淚彈。（資料圖片/梁鵬威攝）

修訂《逃犯條例》引發巨大社會紛爭，公民實踐培育基金委託香港民意研究所，就反修例事件撰寫民情研究報告，今日發布首階段的民意調查結果。

結果顯示，有69%受訪者反對修例，19%支持，而反對者在各個群組中均大幅超過支持者。有 61%市民不滿警隊處理事件的整體表現，而對於示威者表現屬於克制抑或有過度使用武力則意見紛紜，44%市民認為過度示威者過度使用武力，29%則認為克制。鍾庭耀認為，雖然沒有過半數的主流意見，但市民認為武力相對不能接受的明顯較多，代表市民希望示威者使用的武力較低。



公民實踐培育基金主席詹德隆(羅君豪攝)

值得留意的是，在參與者族群中，有53%受訪者認為示威者很克制，僅得20%人認為是過度使用武力；非參與者中，則有58%市民認為示威者過分使用武力，只有16%市民認為示威者表現克制。 鐘庭耀表示，擔心參與示威及非參與示威者的分歧越來越遠，香港社會越來越分化，他不希望有人以另一種暴力解決問題。

至於反修例人士訴求方面，有79%市民認為要設立獨立調查委員會；73%人認為要全面撒回修例；63%人認為要重啟政改；有59%認為不應將示威行動定性為暴動；要求特首林鄭下台及釋放被捕人示威者則分別為50%及46%。

此外，市民認為造成政府管治危機的最重要因素，以特首林鄭月娥最高，在10分中得7.6分，警隊及中央政府得7.1分，民主派及外部勢力則為別為5.6分及4.7分。

香港民意研究所在7月24至26日期間，以真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問1007個14歲或以上操粵語的香港居民，對「修訂逃犯條例」的意見。