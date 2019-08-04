【將軍澳遊行】最新交通消息　多條巴士線改道、停駛

市民今(4日)下午在將軍澳發起反對《逃犯條例》修訂集會遊行，警方早前預告，今日將軍澳將會實施特別交通安排，港鐵寶琳站、坑口站、將軍澳站一帶的道路或隨時封閉。九巴在下午2時30分左右公布，多條巴士路線改道或停駛。記者亦發現警方在中午12時已經在將軍澳隧道入將軍澳方向設置路障。

運輸署公告，視乎今日實際的交通及人群情況、以及道路封閉範圍，22條巴士路線將會隨時改道，直至人群散去及交通恢復正常為止。由中午 12 時起，21條專線小巴路線將會暫時改道，直至人群散去及交通恢復正常為止。

將軍澳部份地區會暫停使用巴士站及專線小巴士站，由下午 1 時 30 分起，位於毓雅里、寶豐路寶林邨寶儉樓外、寶琳北路欣明苑欣松閣外、寶琳北路欣明苑欣菊閣外、寶琳北路景林邨景棉樓外、寶寧路厚德邨德富樓外、及寶寧路明德邨外的巴士站及專線小巴士站將會暫停使用，直至人群散去及交通恢復正常為止。

九巴亦在下午公布，因應將軍澳的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務

91R,93A,296M

路線改道

91M

往寶林方向：不停明德邨-寶林巴士總站各站

往鑽石山方向：不停寶林巴士總站-富寧花園各站

93K

往旺角東站方向: 不停寶林巴士總站-翠林邨各站;

往寶林方向: 不停翠林邨-寶林巴士總站各站

新增巴士站: 康盛花園巴士總站

98A

來回方向：改以運隆路為總站

往將軍澳方向: 不停寶林消防局-坑口北巴士總站各站; 新增巴士站 - 富麗花園、茵怡花園 及 運隆路

往牛頭角方向：不停坑口北巴士總站-寶仁樓各站; 新增巴士站 - 寶康公園、怡心園

98C

來回方向：改以運隆路為總站

往將軍澳方向: 不停寶林消防局-坑口北巴士總站各站; 新增巴士站 - 富麗花園、茵怡花園 及 運隆路

往美孚方向：不停坑口北巴士總站-寶仁樓各站; 新增巴士站: 寶康公園、怡心園

98D

來回方向：改以運隆路為總站

往將軍澳方向：不停寶儉樓-坑口北巴士總站各站; 新增巴士站: 富麗花園、運隆路

往尖沙咀東方向：不停坑口北巴士總站-梁潔華小學各站; 新增巴士站: 寶康公園、富麗花園

290/290A

往彩明方向：不停寶儉樓-將軍澳站各站

往荃灣西站方向：不停將軍廣場-梁潔華小學各站

297

來回方向：改以運隆路為總站

往將軍澳方向：不停寶儉樓-坑口北巴士總站各站; 新增巴士站: 富麗花園、運隆路

往紅磡(紅鶯路)方向：不停坑口北巴士總站-梁潔華小學各站; 新增巴士站: 寶康公園、富麗花園

298E

來回方向：改以尚德廣場為總站

往將軍澳工業邨方向: 不停坑口站-煜明苑各站

往尚德方向: 不停銀澳路-坑口站各站

690

往中環交易廣場方向：不停寶林消防局-梁潔華小學各站; 新增巴士站: 富麗花園

往康盛花園方向：不停景榕樓-寶仁樓各站; 新增巴士站: 茵怡花園

如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。