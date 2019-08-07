【觀塘警署】區議員莫建成遭警喝令下跪　民主黨譴責：侮辱式拘捕

8.5全民大罷工前夕，香港多處地區爆發警民衝突，其中觀塘警署當晚被示威者包圍。警方於清場時拘捕民主黨觀塘區議員莫建成及其助理，過程中曾喝令二人下跪。民主黨今午(7日)召開記者會，譴責警方在毫無理由下，以侮辱方式拘捕執行職務的區議員。

( 鄭榕笛攝)

莫建成表示，自己身為觀塘區區議員兼註冊社工，有責任到現場了解情況，為街坊提供協助。當晚有街坊在警署附近圍觀，加上觀塘一帶大量交通燈故障，令他憂慮會發生意外。莫建成強調，自己當時沒有以口罩蒙面、沒有穿黑衣或其他保護裝備，胸前掛有區議員委任證及社工註冊證，在現場處理市民衝突及協助救援傷者。

他指直至凌晨兩三點左右，防暴警察突然沿觀塘道向人群推進，他逐陪同街坊離開走到翠屏邨位置停下，「我一停下來，防暴隊從後捉住我。」莫表示雖然自己馬上表明身份並解釋工作內容，但警方不作任何理會，更稱「議員又點呀？」

莫建成不滿指，自己有配合警方指示，沒有任何反抗，不明白為何警員在拘捕過程中三番四次呼喝他，出言挑釁，更喝令他下跪，「對我來講係羞辱式的行為。」

民主黨觀塘區議員莫建成及助理當晚被捕，警方要求下跪。（資料圖片/民主黨fb圖片）

莫建成以涉嫌非法集結罪被警方拘捕，他在紅磡警署被扣留42小時後，昨日獲準以一萬元自簽擔保，兩部手機被當作證物沒收，並須於一個月後回警署報到。被問到日後觀塘再發生衝突會否到現場，莫表示要視乎情況決定，因現時有法律程序在身。