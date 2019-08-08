【逃犯條例】悉尼大學連儂牆被毀　校方譴責

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一批澳洲悉尼大學（University of Sydney）學生在校內豎立連儂牆，但遭到多名人士到場拆毀。校方於8月8日譴責事件，強調大學支持學生示威及表達政見的自由。

根據當地SBS電台報道，一批人士6日到悉尼大學校園內拆毀連儂牆，校方發言人譴責有關行為，指大學一直支持學生發表意見的自由，並指學生的安全是校方的優先考慮，稱會繼續留意情況。

昆士蘭大學日前亦發生同類事件，有多名蒙面示威者於5日晚上「拆牆」，他們的行為被閉路電視拍下。校方事後加派保安巡邏，避免再次出現破壞事件。當地警方亦已經得知事件，大學發言人表示，由於連儂牆並不屬於校方財物，任何法律行動將交由學生會決定。

昆士蘭大學亦稱，不會容忍任何阻止表達言論自由的行為，包括損毀學生會範圍內的連儂牆。校方已經加強保安，並會在遇上同類事件時採取行動。

而在塔斯曼尼亞大學（University of Tasmania）6日亦發生「拆牆」事件，但被校方職員阻止。當地中國留學生其後向校方表達不滿，後者呼籲各方需要互相尊重及遵守大學的價值觀。

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（綜合報道）

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