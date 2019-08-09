【逃犯條例】外交部駐港特派員：支持港府懲治暴力犯罪份子

逃犯條例爭議引發連場示威，部份場合出現暴力行為。外交部駐港特派員公署星期二（6日）兩個場合中，均表示支持香港政府及司法機構懲治暴力犯罪份子。

外交部駐港特派員謝鋒在8月6日約見即將離任的俄羅斯駐港總領事科茲洛夫‧亞歷山大（Alexander Kozlov）。

強調堅決支持林鄭帶領港府施政

會上，謝鋒向亞歷山大闡述了中央政府對當前香港事態的原則立場，強調中央政府堅決支持特首林鄭月娥帶領香港特區依法施政，堅決支持港府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪份子，堅決反對任何外國勢力干預香港事務、損害香港繁榮穩定。

重申反對外國勢力干涉別國內政

謝鋒又高度評價中俄關係，感謝亞歷山大在任期內為促進中俄關係、推動港俄合作所做貢獻。而亞歷山大亦表示，賞前中俄關係保持高水平運行，各領域交流合作不斷加強，俄港經貿合作穩步發展。

據新聞稿引述，亞歷山大表示俄方一貫堅決反對外國勢力干涉別國內政，俄方一貫認為香港事務是中國內政，相信中國和香港政府完全有能力自己解決，也相信香港將在「一帶一路」建設和大灣區建設中取得更快更好發展。

外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞，在香港大學生軍事生活體驗營舉行外交專題講座。（外交部駐港特派員公署網頁）

訪大學生軍事營 闡述害莫大於亂

至於同日另一場合，副特派員楊義瑞到粉嶺新圍軍營，為參與香港大學生軍事生活體驗營約200多名參加者作外交專題講座。

楊義瑞以敘利亞等國陷入動盪、發展停滯的遭遇，闡述了「利莫大於治，害莫大於亂」的道理，並結合香港當前形勢，指出香港目前的亂象令每一位熱愛香港的人感到痛心，外交部駐港公署旗幟鮮明地反對外部勢力干預香港事務，堅定支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪份子。

稱個人前途與國家發展息息相關

他稱愛國主義是各國人民的普遍情感和共同價值觀，香港的命運與祖國緊密相連，個人前途與國家發展息息相關，香港青年應緊緊抓住國家發展機遇，建設香港美好未來。

講座後有兩位學員代表發言，表示每個人都是國家的一份子，青少年應立志報效祖國，又表示國旗、國徽、國歌是每一個中國人的驕傲，必須得到尊重和愛護。

其後公署10多名青年外交人員分組與學員們深入交流，分享外交經歷，並回答學員關於國家外交政策、國際形勢等方面的提問。