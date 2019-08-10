【澳門特首選舉】賀一誠出席答問會：鄰近地區事件影響一國兩制

澳門特首唯一候選人賀一誠今日（10日）公布政綱，並到澳門東亞運體育館出席政綱宣講及答問大會。其參選政綱以「協同奮進、變革創新」為主題，就提升公共治理水平、推動經濟多元發展、優化民生建設成效、加大人才培養力度及打造文化合作基地提出5大要點、26項政策。 回應選委提問時，賀一誠直言「鄰近地區最近發展的事件」，影響「一國兩制」，澳門要將「一國兩制」行得更好更穩，讓台灣看到澳門「一國兩制」的成功，澳門加強了「一國兩制」的實踐經驗後要落實好。

回應選委提問時，賀一誠直言「鄰近地區最近發展的事件」，影響「一國兩制」，澳門要將「一國兩制」行得更好更穩，讓台灣看到澳門「一國兩制」的成功，澳門加強了「一國兩制」的實踐經驗後要落實好。（澳門新聞局）

其政綱提出要全面準確貫徹「一國兩制」方針，確保澳門「一國兩制」不變形、不走樣；要主動把握機遇，在融入和服務國家發展大局中實現澳門經濟的長遠可持續發展；要積極回應社會民生訴求，切實解決澳門居民關心的民生問題；要弘揚愛國愛澳的社會主流價值觀，加強青少年教育和人才培養。

教育界選委何少金問及愛國愛澳教育的核心價值，賀一誠表示「我們是怎樣過來、中國是怎樣過來，我們這20年『解放（回歸）』之後，中國是怎樣的、我們這20年澳門回歸後是怎樣，我們多作對比，才能樹立好我們愛國愛澳的核心能量，在這方面要將我們的歷史，要好好灌輸予學生」。