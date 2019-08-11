【港島東遊行】記者目擊催淚煙入灣仔站　乘客變甕中鱉　爭相走避

過往爆發示威衝突街頭變戰場時，港鐵站每每成為示威者遠避警員的「逃生門」，但隨着示威衝突愈來愈激烈，港鐵站亦淪為「戰場」一部分。 約下午4時許，「港島東遊行」的集會人士由維園離開，先佔領銅鑼灣SOGO對出的軒尼詩道，再一直推進至灣仔。晚上約六時多，警方在警總外發射催淚彈，並不斷向前推進，有催淚彈在灣仔港鐵站近修頓球場的出口爆開，濃煙迅即隨氣流攻入港鐵站內，在大堂內約百名乘客驚惶失措，爭相走避，不少市民包括老人家「中招」，不斷咳嗽及流淚，需要在場人士及救護員協助清洗，亦有協助市民帶上防護裝備，展現危難中互相幫忙的良善一面。

有現場人士協助老人家佩戴防護裝備。（吳倬安攝）

警方昨日在大圍驅散示威者時，在大圍站外對開發射多枚催淚彈，多名路人在毫無準備下吸入催淚彈，路人紛紛掩鼻閃躲，部分人需跑入大圍站，並由現場人士協助清洗。

警方今（11日）再次在港鐵站外發射催淚彈，而今次受影響的範圍更波及站內。傍晚警員於灣仔驅散示威者時，不斷在灣仔多個位置發射催淚彈，其中有催淚彈在港鐵站近修頓球場的出口爆開，濃煙隨即攻入港鐵站內，站外有市民跑入站內暫避，但無補於事，因站內亦被催淚煙攻陷，真正硝煙瀰漫，一時間站內不斷猛烈咳嗽聲，濃烈刺鼻的味道充斥整個大堂，乘客頓變甕中鱉，不知逃往何處。

現場所見，有數名老人家在站內感不適，需要救護員用生理鹽水協助清洗眼睛，亦有現場人士協助佩戴防護裝備。

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