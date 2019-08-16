【逃犯條例】周六「反暴力救香港」集會　籲停止暴力、不合作運動

修訂《逃犯條例》爭議不斷，支持與反對陣營均連場舉辦大型集會表態及動員。守護香港大聯盟周六（17日）將於金鐘添馬公園舉辦「反暴力、救香港」的集會，旨在「凝聚香港主流民意、反對暴力」，盡快恢復社會秩序。 全國政協常委及友好協進會會長唐英年、大聯盟副召集人、兩名港區人大代表陳勇和吳秋北等今午(16日)出席記者會講述詳情。 唐英年在記者會甫開始，形容目前香港的局勢是「回歸以來最危險的境地」，目前面對最嚴峻的局面，又指 8月12、13日的機場集會， 損毀香港國際形象，強調部分人士非法禁錮、圍毆內地記者及遊客，動用私刑傷害他人身體，嚴重傷害香港法治社會核心價值。

聯盟呼籲，停止一切遊行示威集會；停止暴力行為；停止影響一切不合作運動；停止污損國旗、國徽、警署及公共交通設施；回復守法的傳統，不要自毀「一國兩制」及法治的基石；不同政見的人不要互相攻擊、要互相包容。

建制派近月接連發起「撐警」集會，7月20日，「守護香港大聯盟」及「保公義撐修例大聯盟」發起添馬公園撐警集會，大會聲稱有31.6萬人參與，警方指高峰期有10.5萬人。本月初，香港政研會曾在維園發起「《希望明天》反暴力音樂會」，主題為「不要暴力 不要紛爭 給香港一個機會」，當時大會稱有9萬人參加，而警方則表示有2.6萬人參與。