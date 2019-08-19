【許智峯搶手機】黨籍上月解凍　許智峯黨內補交表格代表參加區選

民主黨立法會議員許智峯去年4月在立法會審議高鐵一地兩檢條例草案期間，不滿保安局派出「狗仔隊」記錄議員行蹤，搶走一名女行政主任的手提電話，最終被裁定普通襲擊、不誠實取用電腦及阻礙公職人員執行職務3項罪名成立，判社會服務令240小時及罰款3800元。 隨住官司畫上句號，他在黨內的命運亦見曙光。許智峯今日（19日）回應《香港01》查詢時指，其黨籍上月已獲解凍，他亦向黨內補交表格，以黨的名義報名參加區議會選舉。

2018年4月26日，許智峯再向次就事件在傳媒面對，向政府人員及公眾鞠躬道歉。（資料圖片／梁鵬威攝)

搶手機事件去年4月下旬發生，民主黨特別中委會之後通過決議，即時暫停許智峯會籍，期間他不能再以民主黨身份，代表民主黨發言及表達意見，案件亦送交黨內紀律委員會。

黨籍被凍結年多後，許智峯確認上月終獲解凍，他解釋不少中委成員都覺得，一日紀律委員會未能完成調查和下達懲處結果，黨籍凍結超過一年這麼久是對他不公平，所以先解凍黨籍，同時繼續處理其他事情。據他了解，中委會對此決定意見一致。

2019年6月11日，法庭宣判裁決，判許智峯社會服務令240小時及罰款3800元，許智峯離開法院時直言好高興能「行番出嚟」。（資料圖片／羅君豪攝）

至於黨內調查，許智峯表示紀律委員會將撰寫報告，暫未知能否趕及本周中央委員會會議上審議。若懲處屬公開譴責，便會公開結果，若罰錢等對內懲處則未必向外交代。

恢復黨籍是否意味懲處不會太重，許智峯則稱不然，他解釋解凍是中央委員會決定，懲處則由紀律委員會建議，雖然最終亦需由中央委員會接納，所以只可說決定解凍的中央委員會與懲處在政治上有些少關係。

在立法會內，去年已成立擬譴責他的調查委員會，最近一次會議在今年6月底閉門舉行。他估計於黨內而言，法庭的審判最有參考價值，直言立法會的調查委員會由建制派把持，不值得參考。

3個月後便是區議會選舉，隨著黨籍解凍，許智峯表示，黨內報名原已截止，但他已按機制補交表格，希望可於11月爭取在原區連任，不過最終能否成事，仍要看本周中央委員會會議結果。