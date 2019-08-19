【逃犯條例】澳門治安警禁止議事亭前地默站　警員帶走部份人士

逃犯條例爭議已經持續兩個月，海內外多地有人集會表示支持。澳門有人發起今晚在中區議事亭前地默站，但治安警察局早前表明反對，主辦方已表示活動取消。 不過今晚仍有部份澳門市民在議事亭前地默站，警方派出大量警力駐守，除了檢查身份證及搜查行李，還帶走部份人士。 由於澳門在星期日（8月25日）舉行特首選舉，估計今次活動時間令當地警方感到較為敏感。

大量軍裝及便衣警駐守 查身份證

議事亭前地晚上有大量軍裝及便衣警員駐守，抽查行人的證件及隨身物品。有身穿黑衣的青年，晚上8時在議事亭前地旁邊默站。

現場消息指有多人被帶走，其中有兩名青年被警員收走身份證，引起在場市民不滿。據兩名青年表示，他們只是約朋友吃飯，不知為何被查，警方亦沒有解釋原因，只是稱並非拘捕兩人，隨後將兩人帶上警車離開現場。

周日特首選舉 賀一誠是唯一候選人

澳門將於8月25日舉行特首選舉，前全國人大常委、立法會前主席賀一誠是唯一候選人。他早前表示，政府不應被民粹牽着鼻子走，不應一有遊行、一有反對聲音就叫停，又指出最好是在事前做好諮詢工作。