【逃犯條例】田北辰：國慶是出解放軍死線　林鄭8.31前需消解民怨

政府修訂《逃犯條例》而引發的示威衝突持續超過2個月。近日大批武警近日在深圳集結，外界關注武警或解放軍部隊，會否出動來港。 實政圓桌立法會議員田北辰接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，示威浪潮不可能一直延續，又引述消息指，10月1日慶祝國慶70周年是中央「死線」，屆時事件必須平息，否則中央會對特首林鄭月娥施壓，方案包括按《基本法》要求駐港部隊出動、由人大常委宣布香港政府無法維持治安，派武警或駐港部隊進駐香港。 他認為，林鄭月娥必須在8月31日民陣再次發起遊行前回應部份民間訴求，包括成立獨立調查委員會和宣布撤回修例，讓社會在10月1日前，有1個月時間恢復平靜。

田北辰表示，反修例運動中的勇武派已疲倦，自知難以抗衡警方，拖延時間越長，人數會越少。他特別指出中央並非沒有時間死線，「我聽到嘅（死線）係，即將的國家成立70周年」。

他解釋，以目前中國的強勢及與美國角力的情況，國慶70人周年將廣受關注，如在該時刻「鏡頭轉到香港」，「如果到時又有數十萬，一百萬人走出來」，中央無法接受。

他又指出，10月1日死線意味在該日前，要有相當一段時間讓社會平靜，認為政府真正處理問題的死線是9月初，「令和平理性非暴力示威者少人出嚟，暴力事件就會冇，冇催淚彈，中央先會放心」。

他指出，8月31日民陣遊行是試金石，未來10日是政府的「黃金機會」，特區政府要令當日遊行人數大幅減少。不過他對於林鄭政府在10月前消解民怨不感樂觀，認為政府若要回應示威者五大訴求，當中以成立獨立委員會和撤回修例最重要。