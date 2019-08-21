【逃犯條例】港區婦聯訪京　稱社會應幫助青年「迷途知返」

反對逃犯條例修訂的示威已經為時逾兩個月，期間發生不少暴力事件，中央政府及港府多次表明要止暴制亂。 港區婦聯代表聯誼會第六屆理事會訪京團，早前到訪國務院港澳辦，與港澳辦副主任黃柳權會面，又與全國婦聯舉行座談會。多名代表都表示參與暴力事件的青年要「停一停，想一想」，又認為社會各界要幫助青年「迷途知返」。

8月19日上午，港澳辦副主任黃柳權（右二）在釣魚台大酒店會見了以彭徐美雲（左二）為團長的港區婦聯代表聯誼會第六屆理事會訪問團。（港澳辦網站）

認為社會各界應旗幟鮮明對暴力說不

港區婦聯永遠名譽會長、全國政協委員王惠貞表示，今次風波對香港的負面影響，較2003年非典型肺炎（沙士）爆發更嚴重。港區婦聯堅定支持特區政府和特首林鄭月娥依法施政。

她認為，香港社會各界應該旗幟鮮明對暴力說不，幫助青年「迷途知返」，讓社會重回法治軌道。

港區婦聯會長彭徐美雲稱，一些年輕人有訴求可以理解，但使用暴力一定是不允許。（新華社）

事件對香港造成非常大影響 經濟已下滑

港區婦聯永遠名譽會長張心瑜表示，近兩個月的事件對香港造成非常大的影響，香港經濟已經開始下滑。

她表示，希望青年好好讀書，不要再走上街頭，又形容破壞香港等於破壞自己的家，只會幫了別有用心的人。

周日將舉辦法活動 又希望與青年溝通

港區婦聯會長彭徐美雲稱，暴力活動破壞了香港的法治和穩定，眼前局面讓香港人心裡很難過。一些年輕人有訴求可以理解，表達訴求的渠道也很多，但使用暴力一定是不允許。

彭徐美雲表指出，港區婦聯周日（25日）將與其他婦女團體舉辦大型活動，希望讓社會聽見他們的聲音，同時又稱希望與青年溝通，有甚麼不開心的事情，可以跟他們說，「希望青年能停一停，想一想，不要再參與暴力行動」。

港區婦聯永遠名譽會長張心瑜表示，近兩個月的事件對香港造成非常大的影響，香港經濟已經開始下滑。（新華社）

港區婦聯副會長、港區人大代表陳曼琪表示：「只有法治社會，青年才有多元發展的機會。如果沒有法治，就沒有秩序、安全和自由，只會傷害青年自己。」

港區婦聯理事熊璐珊則呼籲年輕人停一停，想一想，他人的生意、生活和生計都被他們影響。

而港區婦聯副秘書長、上海市政協常委楊靜表示，令人痛心的是人與人之間的撕裂，出去吃飯前還要想想看穿甚麼顏色的衣服，「這真是天大的笑話」。