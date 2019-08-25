【觀塘遊行】麗晶花園改密碼　黑衣居民回家被拒惹抗議　警拘兩人

周六（24日）的觀塘區遊行演變成衝突，示威者在黃大仙、深水埗堵路，而九龍灣的麗晶花園同時發生居民集體抗議事件。 有居民指，屋苑各座突然變更密碼，有身穿黑衣的居民回家時被拒進入。逾百居民圍堵管業處，警方到場處理，期間曾使用胡椒噴霧，並拘捕兩人。公民黨譚文豪亦中椒。 居民深夜散去，並指今早（25日）8時15分再到管業處要求交代。

麗晶花園居民周六傍晚到屋苑保安部、管業處抗議，要求保安員解釋更改密碼事件，有警員到場處理，引起居民不滿。（羅君豪攝）

近日有多座住宅大廈的大堂閘口密碼，被人於網上公開。據了解，九龍灣麗晶花園管業處早前發出通告，稱由於各座密碼外洩，需改用新密碼，又要求居民改以匙卡住戶證進入。不過，由於並非每名居民都有匙卡，因此新安排於周六（24日）下午引起混亂。

隨後，有身穿黑色衣服的居民回家時，被保安員拒絕進入。有居民引述保安員指，是因為管業處已指示不可讓黑衣人士進入。消息傳出後，大批居民傍晚到屋苑保安部、管業處抗議，要求保安員解釋事件，期間有職員報稱不適，需由救護車送院。

麗晶花園居民周六傍晚到屋苑保安部、管業處抗議，要求保安員解釋更改密碼事件，有警員到場處理，引起居民不滿。（羅君豪攝）

有警員晚上到達麗晶花園處理事件，引起居民不滿，大批居民包圍警員。約12時警員逐步撤離，並登上警車離開，此時疑有人拍打警車，數名警員步出追逐，並在人群中將兩人制服帶走，引起在場其他居民不滿。

居民續包圍警員，要求交代拘捕兩人的原因，以及要求放人，混亂間，警員使用胡椒噴霧，在場的公民黨立法會議員譚文豪及多名居民亦中椒。

有防暴警察增援，掩護警員逐步後退。逾10名防暴警察其後退至麗晶商場外啟仁街，有警員高舉「警察封鎖線，不得越過」旗幟。數十名居民繼續指罵，直至全部警員上車離開。

麗晶花園警民在雨中對峙，逾10名防暴警察退至麗晶商場外啟仁街，數十名居民指罵，要求釋放兩名被捕人士。（羅君豪攝）

警員離開後，居民再次到管理處與保安員理論，要求交代各座大廈變更密碼一事。公民黨譚文豪在場協助居民與保安員溝通。譚稱警方稍後或以襲警罪名起訴被捕者，有居民表示目擊事件，願作證證明相關人士並無襲警。



數十名居民在管業處要求職員交代事件，又指如周日早上仍未交代，會發起罷交管理費行動。

一名自稱姓嚴的保安員稱，因有居民致電指屋苑嘈吵，遂按其要求報警。有居民反駁指，另一名保安員稱是因有人不適報警，批評兩名保安員的說法不同，要求解釋哪個說法才是真確。



凌晨3時15分，居民散去並指早上8時15分會再到管業處要求交代。