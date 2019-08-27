【逃犯條例】泛民批《緊急法》　郭家麒：等於戰爭狀態　玉石俱焚

《星島日報》有專欄文章今日（27日）引述消息指，特區政府認為局勢惡化，或令警員或示威者嚴重傷亡，有需要就《緊急情況規例條例》緊急立法應對。 民主派反對做法，公民黨郭家麒形容情況將等於戰爭狀態，令香港玉石俱焚。

郭家麒形容，若實施《緊急法》，情況將等於戰爭狀態，令香港玉石俱焚。（梁鵬威攝）

郭家麒在記者會上解釋，《緊急法》只在1967年暴動時使用過，很多國家過去都因緊急狀態要重選國會和總統，他預視若特首林鄭月娥動用《緊急法》的話，意味她或特區政府完全喪失管治權力，情況將更亂，股市樓市插水，最重要的是影響通訊和所有交通工具，市民財產可能被充公，公司被迫關門，政府亦可禁止醫生救治受傷示威者，情況等於戰爭狀態。

他又估計，在未來一至兩個月，美國國會將再審視《美國－香港政策法》，實施《緊急法》或令香港失去獨立關稅地位。他批評若林鄭不理會民間5大訴求而挻而走險，動用《緊急法》，只會如她早前所言令香港「玉石俱焚、萬劫不復」。

林鄭被問及會否引用《緊急情況規例條例》時未有否認，指所有香港法律，如果能夠提供法治手段去止暴制亂，政府都有責任檢視。（梁鵬威攝）

民主派會議召集人毛孟靜則批評，《緊急法》會將讓特首和行政會議得到無限大權力，「唔單只戒嚴，佢要做乜嘢都得，就由專制更上一層樓，去到獨裁」，包括禁止出境、審查資訊，甚至隨時入屋搜查，她形容變相令香港香港變成棺材。

民主黨黃碧雲亦表示民主黨反對做法，指《緊急法》猶如頒布戒嚴令，有可能全港或分區戒嚴，香港將淪為軍警統治，正式走向專政獨裁。她又提出根據其他地區例子，引用緊急法易放難收，「或者可以取得短暫平靜同秩序，但一開始撤回緊急令時，就會即刻反彈，就會再有抗議」。

民主黨尹兆堅嘲諷提出建議的人是出賣香港的宦官，亦預視實施《緊急法》等於宣布「一國兩制」「玩完」，香港人的人權、自由和法治「一鋪清袋」，香港不再是國際城市，「淪為中國新疆」。