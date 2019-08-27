【逃犯條例】容海恩丈夫辭葉劉智庫政策顧問　袁彌昌：和平分手

香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌去年8月與新民黨立法會議員容海恩結婚，當時他為避嫌辭去新民黨政策總裁一職，留任新民黨主席葉劉淑儀創辦的匯賢智庫擔任政策顧問，惟近日政圈傳出袁彌昌辭去該智庫政策顧問一職，不再為葉劉出謀獻計。 袁彌昌今晚接受《香港01》查詢時承認，八月初向葉劉請辭，於九月底正式辭職。他指自己在修例風波上與葉劉的立場不同，「唔想令佢（葉劉）尷尬」，又坦言在研究上和政治上已「無乜嘢幫到葉太」，故決定與葉劉「和平分手」。

袁彌昌去年8月與容海恩結婚。（資料圖片/羅君豪攝）

「唔想令佢（葉劉）尷尬」

袁彌昌在2017年辭去民主思路總幹事，加入曾俊華的特首競選團隊，在曾俊華落敗後，他獲葉劉淑儀青睞，獲邀加入新民黨擔任政策總裁，為身兼行會成員的葉劉獻計。隨著他於去年8月與容海恩結婚，稱為避嫌辭去政策總裁一職，留任匯賢智庫政策顧問。一年過後，袁彌昌決定離開匯賢智庫。

袁彌昌接受查詢時承認，八月初向葉劉請辭，於九月底正式辭職。他指出因修例風波，令智庫研究工作停頓，加上自己在修例風波的立場，與葉劉不同，「唔想令佢（葉劉）尷尬」，故決定辭職。他指兩名下屬亦將於離開智庫，另有其他職員因政治環境而決定移民或返回外國定居。

被問到會否予人與葉劉「割席」的印象，他坦言在研究上和政治上已「無乜嘢幫到葉太」，故決定與葉劉「和平分手」。至於日後會否向葉劉就政治或政策提交意見，他說若有機會，會與她交流意見。

袁彌昌在修例風波上立場鮮明，他先於今年4月在Facebook張貼反修例遊行的相片，並寫上「Hong Kong has reawakened（香港再覺醒了！）」，又於今年8月與國際關係學者沈旭暉等130名知識分子發聲明，呼籲政府及社會各界以實際行動，遏止局勢惡化，並提出六點請求，包括撤回逃犯條例修訂草案、堅持香港的法治核心價值，恪守公平公義原則，以及希望行政長官考慮特赦涉案者。與此同時，袁彌昌多次在報章的專欄撰文，以國際關係和宏觀角度分析和評論修例風波和反修例運動。

葉劉淑儀多次公開談論容、袁二人的戀情時笑逐顏開。（資料圖片/羅君豪）