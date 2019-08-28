【逃犯條例】全港21界別聯署　擬發起9月2、3日罷工行動

反修例運動持續兩個多月，爭議未有平息跡象，港府至今亦未有答允返修例示威者提出的五大訴求，繼本月5日「三罷」後，多個界別的反修例支持者今日舉行記者會，宣讀由全港最少21個行業人員聯署的跨界別聯合聲明，計劃於9月2日及3日發起罷工及罷工集會，要求政府回應民間五大訴求。 9月2日兩區集會於下午1時30分在梳士巴利花園及添馬公園舉行；9月3日集會則於下午1時30分在遮打花園進行，由職工盟代為向警方申請不反對通知書。

跨界別開記者會，宣布下周一、二發起罷工詳情。(歐嘉樂攝)

罷工發起人身穿黑衣、頭戴黃色頭盔出席記者會。參與聯署的界別包括醫療專職、資訊科技、保險、零售、銀行、金融服務、會計及酒店。部份界別成員在記者會上輪流發言。

旅遊業代表Maggie(化名)表示，反修例運動波至今，旅遊及酒店業生意首當其衝受影響，英美日韓均對港發出旅遊警示，八月份首10日旅客人數跌近三成，她認為旅客數量下跌背後所代表的不只經濟影響，而是香港不再是安全之都，令各國旅客卻步。

Maggie斥警方在多區無差別發射催淚彈及濫捕示威者、縱容黑社會打人等行為都嚴重危害旅客人身安全；又不滿旅遊業界過去多年不思進取，過分傾重中國市場及消費旅遊，忽視本土文化及多元化旅遊發展，呼籲業界正視問題撥亂反正。

社福界代表指近月來有社工執行職務時屢次被打壓，前線社工嘗試為被捕者提供人道支援時被警方恐嚇，有未成年人士被捕是警方阻止社工提供支援，甚至有超過11名社工被捕。

身為註冊護士的衞生服務界選舉委員會委員劉凱文指，日前有紅衣人在瑪嘉烈醫院傳染病中心騷擾醫護人員及病人，但醫管局缺乏清晰指引予前線同事如何保障病人私隱。劉呼籲政府回應帶訴求，醫管局亦應捍衛醫護人員專業及病人權益。

記者會途中突然有戴口罩黑衣男子來到現場，高舉標語並高呼「抗議大台騎劫運動」，他「快閃」抗議十數秒後自行離去，記者會照常舉行。

有記者問到，有否公務員參與9．3、9．4罷工。他們表示，暫時未收到有公務員參與，但呼籲公務員都一同行出來。

市民本月五日發起三罷，並在七區舉行集會。（資料圖片／盧翊銘攝）

有市民8月5日發起罷工，並在7區發起集會，職工盟主席吳敏兒估計，當天罷工共有35萬人參與。不過當天集會最終演變成警民衝突。24個專業界別包括金融業、銀行界、社福界、會計界、法律界等，將於下周一及二(9月2日和3日)發起罷工。他們批評政府漠視民意，故民間決定發起罷工，以進一步向政府施壓。

建築工程界Ricky代表跨界別發表宣言，指反修例運動已80日，政府以鐵腕和壓力打壓表達意見的市民，漠視民意，又批評警隊驅散行動使用過度武力，包括在室內發射催淚彈、近距離發射布袋彈等，為香港人道精神造成嚴重威脅，又指在不同行業出現言論審查，有員工因言論而被報複性解僱。他又指香港人已展現堅毅不屈的精神，重申五大訴求、缺一不可，又表明不排除升級行動，包括延長罷工、罷市。

