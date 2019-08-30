【逃犯條例】風波未平　謝偉俊建議延後11月區議會選舉

反對《逃犯條例》修訂引發連場衝突，至今仍未平息，區議會選舉將於11月舉行，選舉活動差不多要展開。不過社會紛爭未平息，或會影響各政團的助選活動。立法會議員謝偉俊今日（30日）在報章撰文，建議延後區議會選舉。

立法會議員謝偉俊撰文，建議11月區議會選舉押後。（資料圖片）

謝偉俊在《am730》撰文，題為《緊急條例》，表示社會流傳港府正審慎考慮引用近百年前訂下的《緊急情況規例條例》，讓特首林鄭月娥認為屬於「緊急情況」及「危害公安」之下，制訂各種各乎公眾利益的規定。

「緊急情況規例條例」未經司法覆核挑戰

謝偉俊表示，何謂「緊急情況」、「危害公安」，是因特首個人決定，因此屬於相對主觀觀念。而該項條例在《基本法》實施前制訂，在六七暴動後、回歸後一直備而未用，因此未經任何司法覆核挑戰。

他又認為，由於是在非常時期的非常情況使用，「恐怕即使按該條例制定規例當中，部分可能被視為與一般（太平盛世下）受基本法保障人權有所抵觸，也未必會被法院随便推翻。」

指助選活動或引發互相攻擊以至暴力事件

謝偉俊提到，較多人談論立例禁止戴面罩參加遊行、示威活動，利用互聯網羣組發布虛假訊息及教唆各種違法行為等，他建議政府檢討是否應延後即將舉行的區議會選舉。

他認為，一日騷亂未平，恐怕選舉會因各種不同陣營的助選活動，引發無休止的互相攻擊以至暴力事件，選民也難以平心靜氣地作出明智選擇。

區議會條例：特首可命令選舉押後

翻查香港法例第547章《區議會條例》第38條（1），如在一般選舉舉行前，行政長官認為該項選舉相當可能受騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故妨礙、干擾、破壞或嚴重影響，則行政長官可藉命令指示將該項選舉押後。