【逃犯條例】譚文豪涉「阻差辦公」被捕　被送往荃灣警署

針對兩個多月來的反修例遊行衝突，警方今日內拘捕多名社運人士及立法議員。繼熱血公民立法會議員鄭松泰、議會陣線區諾軒後，公民黨立法會議員譚文豪在今晚約11時亦證實被警方拘捕。

警方今日拘捕多名社運領袖及立法會議員，包括香港眾志黃之鋒、周庭、港大前學生會會長孫曉嵐、前民族黨召集人陳浩天、沙田區議員許銳宇、熱血公民立法會議員鄭松泰、議會陣線區諾軒等。

最新消息指，公民黨立法會議員譚文豪在晚上亦於家中被捕，暫時未知罪名。晚上11時10分，譚文豪助理向《香港01》證實有關消息，並指譚正被送往荃灣警署途中。

警方於今日（31日）凌晨零時22分表示，就7月7日晚上至7月8日凌晨在旺角一帶的清場行動，西九龍總區刑事部人員經深入調查後，昨晚（8月30日）展開行動，在荃灣區拘捕一名姓譚（44歲）本地男子，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」，正被扣留調查。

林志偉曾去信梁君彥投訴譚文豪、區諾軒

在7月7日反修例遊行後，警察隊員佐級協會主席林志偉曾去信立法會主席梁君彥，指警方凌晨在旺角清場時，議員譚文豪及區諾軒刻意在警方防線前挑釁警方，以吸引記者聚集採訪，使場面更加混亂。林志偉認為，兩人妨礙警察工作，不顧記者及其他行人安全，極度不負責任，對兩人非常失望及憤慨，並予以嚴厲譴責。他在信件中形容，譚文豪以「驕橫跋扈、野蠻無理的態度，以及粗鄙的動作言辭回應警方呼籲，令人髮指」。

信件又提到，香港法例並沒有賦權立法會議員阻礙警務人員執法，表示有恃無恐的個別議員應立即停止阻礙或干預警方執行職務，請立法會主席正視個別議員操守問題。