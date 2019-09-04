【逃犯條例】泛民堅持五大訴求　指太遲撤回　根源問題在警方

特首林鄭月娥宣布正式撤回《逃犯條例》修訂，但就未答應其他四個，包括成立獨立調查委員會在內的民間訴求。 民主派多名立法會議員回應事件時均表示，不接受林鄭撤回《逃犯條例》和四大措施，又認為對方做得太遲，而目前香港根源問題在於警方使用過度武力和涉嫌與黑社會勾結，需成立獨立調查委員會才能解決問題。

毛孟靜（左）表示，林鄭為了平息麻煩，提出四大措施，現在才撤回已是太遲。胡志偉（右）表示，林鄭的回應是「太遲、太少、太假」。（李澤彤攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，林鄭為了平息麻煩，提出四大措施，現在才撤回已是太遲，香港社會的傷痕仍在流血中。她強調，運動沒有大台，民主派不會代表前線被打到頭破血流和面對監禁的抗爭者發言。她又指，新加入監警會的兩人都是「自己口袋裡」的人，又質疑林鄭早兩個月「瞓左覺」，現在才說做獨立研究是沒有意思。她表示，民主派會堅持「五大訴求、缺一不可」，又擔憂政府會在撤回修例後，繼續標籤抗爭者及作出打壓，令國際社會不敢支持香港。她形容，林鄭的政治表演，泛民不能接受。

民主黨主席胡志偉表示，林鄭的回應是「太遲、太少、太假」，提及8名支持運動市民逝世，有人失去視力，有超過1000人被捕，質疑政府花3個月都沒有回應市民對警方涉嫌濫權的民憤，且仍強調嚴正執法，是試圖「一手軟一手軟」，分化香港市民，同時為其使用緊急法留下基礎。他認為，林鄭的做法是「假讓步、真鬥爭」，受苦的是為香港社會的前線抗爭者。他指「香港人絕對絕對唔會接受」林鄭的回應，而林鄭必須「止警暴、制警亂」，才能對應民憤根源所在。

公民黨黨魁楊岳橋表示，林鄭需要的是成立獨立調查委員會，因監警會做不到獨立調查委員會的效用，質疑新增兩名監警會成員均沒有公信力。他又指，國際社會非常清楚「逆權運動」所謂何事，而運動不會因為「撤回」而終結，希望香港人也和民主派一樣，「五大訴求、缺一不可」。

專業議政莫乃光質疑，林鄭今日處理手法上執迷不悟，「向人大政協解釋，顯示佢過往一直的親疏有別做法，如果真心想釋出良好意願，應該改變態度應對市民訴求，點會用呢種方法？」他又批評，林鄭不面對社會撕裂的真正問題，同樣強調「五大訴求、缺一不可」。

專業議政葉建源亦表示，社會最主要問題在警方使用過度武力，如不解決根源，無法真正解決問題。工黨張超雄則指，林鄭花3個月才撤回修例，已造成的破壞「不可饒恕和不可逆轉」。他指，林鄭需處理「警權大晒問題」，及「沒有民主制度可以回應市民訴求的問題」。議會陣線范國威批評，林鄭此刻只宣佈撤回惡法沒有意義，因「警暴、警黑勾結的潘朵拉盒子已打開」，沒有獨立調查委員會無法制止警方使用過度武力。他又質疑，林鄭的四大措施「包藏禍心」，因高官落區只會引發示威者狙擊，「想繼續引起衝突，之後就可以立法禁止蒙面、動用緊急法」。他認為，林鄭的宣布，發出的最大信息是「不求和」。