【逃犯條例】民主派稱林鄭四項行動無誠意　或製造藉口推緊急法

特首林鄭月娥昨日（4日）發表電視講話，並宣佈四項行動，包括正式撤回修訂逃犯條例，新增兩名成員加入監警會， 與司局長走進社區與市民對話，以及邀請社會賢達及學者等，為香港深層次矛層進行檢討及研究。 民主派4位立法會議員今日（5日）舉行記者會回應林鄭，多名議員稱林鄭的行動及態度並無誠意，亦是無視民意，更稱林鄭落區聆聽民意的行動或會造成警民衝突，令政府有理由推動緊急法，呼籲示威者要「be water」，不要落入圈套。

胡志偉：不設獨立調查委員會 無法令公眾信服

毛孟靜表示，林鄭今日記者會就像是「山寨王姿態」，斥責她不道歉，不「找數」，不盡不實，及不理民意，亦對警察使用過度武力隻字不提。

民主黨主席胡志偉補充，林鄭錯失最好時機撤回方案，因為現時衝突及警察使用過度武力鎮壓，已經令衝突不斷升温。胡斥林鄭未有成立獨立調查委員會，是視3個月來衍生的傷亡及示威者被檢控等事情如無物。胡稱林鄭的手段是「緩兵之計，買時間」，不是成立社會有共識的獨立調查委員會，而依賴撤回方案，溝通平台及監警會等方法，但上述舉動不能令公眾信服能處理警察涉嫌濫權。他形容林鄭管治態度是「賊佬試沙煲，試吓大家憤怒程度去到邊」，並不能清晰回應市民訴求，令警民衝突愈演愈烈，或令示威者受傷數目增加。

工黨張超雄（左二）表示，運動已經揭露了制度崩壞，例如警權過大但無法制衡，因此需要制度改革。（劉錦華攝）

張超雄指制度崩壞需改革 警權過大無制衡

工黨張超雄稱，撤回草案是於事無補，因為運動已經揭露了制度崩壞，例如警權過大但無法制衡，因此需要制度改革，否則「香港冇辦法行落去」。他稱留意到政府在海外及社交媒體賣廣告企圖反撲，但認為運動面對打壓亦不會如此完結。

新民主同盟范國威則認為，林鄭的四項行動是以退為進，藉落區對話製造警民衝突，為緊急法鋪路，以及警察鎮壓示威。他呼籲香港人要「be water」，不要放棄抗爭之餘，也要「不被捕、不送頭」。

胡志偉補充，特區政府不願面對問題，因此想吹和風分化市民，政府從而毋須面對問題。他稱國家主席習近平及港澳辦近日的講話，依然是以鬥爭角度考慮事件，吹和風只是分化港人的手段，呼籲市民要繼續團結地追究「警暴」責任及政制改革。

毛孟靜要求公開8月31日太子站閉路電視影像

民主派會議召集人毛孟靜亦交待她前日去信港鐵，要求公開8月31日晚太子站的閉路電視影像。港鐵稱因為涉及市民私隱而不願公開片段，但毛稱可在錄影中模糊其他市民畫面，只公開當晚衝突及市民倒地受傷的片段，但港鐵未有回覆。另外，毛孟靜稱聯絡到當晚太子站衝突的目擊者，不過對方不便以個人身份透過法律程序索取畫面，但毛指有其他律師團隊正進行此項工作。