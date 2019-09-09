【逃犯條例】民建聯邀陳茂波圓桌會議　倡政府帶頭減租助中小企

民建聯今午（9日）邀請財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局副局長陳百里及多名業界代表召開圓桌會議，討論如何應對當前的經濟困難。該黨副主席兼立法會議員周浩鼎表示，與會者建議政府產業及大型發展商帶頭減租，助中小企共度時艱。

民建聯邀陳茂波及陳百里等人進行圓桌會議，討論如何應對當前經濟困難。(盧翊銘攝)

民建聯立法會議員周浩鼎會後表示，反修例示威衝擊持續，與會者都表示希望政府可以盡快止暴制亂，讓香港回復社會秩序和安寧。他們提出多項建議，包括提議政府參考沙士時期的做法，帶頭於政府產業減租3成至5成，為期半年，並呼籲大型發展商參與；促請政府與銀行加強溝通，協議助中小企解決現金流的問題；以及建議政府為僱員提供培訓支援津貼，讓僱員在這期間增值自己。

+ 2

民建聯立法會議員黃定光表示， 與會者提出的意見非常「貼地」，當中的士業界有提出政府為的士司機提供入氣優惠，以補貼他們在這段時間受堵路影響而減少收入。黃定光稱，感覺陳茂波對上述建議態度正面，認為對方會細心研究。

出席是次圓桌會議的嘉賓還有香港旅遊業議會會長黃進達、香港餐務管理協會會長楊位醒、香港的士商會執行委員會主席黃保強等。