賀一誠：澳門特首普選有方向目標　惟現無預算馬上啟動政改

澳門侯任特首賀一誠昨日(11日)在北京接受國家總理李克強頒布委任令，又得到國家主席習近平接見。 賀一誠今早(12日)在北京見記者時，被問及澳門政改進程。他解釋，按照澳門《基本法》規定，澳門立法會議員無法進行普選，因委任制度在《基本法》中已經確立，廣大市民十分清晰。至於特首選舉，他就指，普選特首有方向和目標，但無法回答具體何時能夠進行，「沒有沒有預算馬上啟動」。 他又表示，感謝中央支持澳門特區政府工作，而習主席對其提出了要求，他亦在新崗位上有角色調整，從澳門立法會主席和政協常委「回到行政身分，從監督者到被監督者的角色轉變」。

賀一誠指，立法會議員無法進行普選，因《基本法》已確立立法會的委任制度，而特首普選則有方向和目標，惟他表示，沒有預算馬上啟動政改。（資料圖片/梁鵬威攝）

基本法已確立立法會委任制度

賀一誠表示，自己在新崗位新上有角色調整，習近平要求其要胸懷大局、站高望遠及有全局觀念。

被問及香港的翻修例風波時，賀重申，對香港特別行政區事務作不評論，又相信香港發生的事情，香港特區政府有能力處理。

對於政改進程，他就指，立法會議員無法進行普選，因《基本法》已確立立法會的委任制度，而特首普選則有方向和目標，惟他表示，沒有預算馬上啟動政改。

他又認為，從政協常委、立法會主席身份轉變為行政機關首長，從監督者轉換成被監督者，要向中央和市民負責，職責上的轉變，是一個重擔。他續指，澳門特區20年來社會持續發展，「一國兩制」穩步前進，會堅持「一國兩制」、澳人治澳，維護國家安全和社會大局，不能衝擊中央三條底線，破壞一國兩制。