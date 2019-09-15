【逃犯條例】許智峯：五大訴求非常明確　林鄭假讓步只會激起憤怒

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，立法會議員許智峯今（15日）出席港台節目《給香港的信》表示，特首林鄭月娥雖然在本月4日正式宣布撤回法案，但他稱決定不全面亦為時已晚，他強調香港人要求回應五大訴求已非常明確，認為林鄭這種假讓步只會激起香港人的憤怒。

許智峯稱，6月12日當天使他決心要與年輕人一起，並為他們提供支持，他強調保護年輕人是他的責任。（資料圖片/張浩維攝）

許智峯於港台節目《給香港的信》中指，五大訴求非常明確，林鄭假讓步只會激起憤怒。(資料圖片)

反《逃犯條例》修訂運動已進入第15週，許智峯稱親眼目睹香港人，特別是青年人為爭取應得的東西奮鬥和爭取。他提及在6月12日政府有意恢復修訂《逃犯條例》二讀當天，已準備作任何可以阻止法案通過的事情。但許智峯稱相比之下，年輕人透過包圍立法會保護他和香港，故當日他決心要與年輕人一起，並為他們提供支持。

許智峯稱林鄭月娥正式宣布撤回法案的決定不全面亦為時已晚。(資料圖片)

對於特首林鄭月娥正式宣布撤回法案，許智峯稱決定不全面亦為時已晚，同時他批評林鄭對警察的濫權行為視而不見。他強調香港人要求的五個訴求非常明確，認為這種假讓步只會激起香港人的憤怒。