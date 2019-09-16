【9.15衝突】時序重組　銅鑼灣戰火燒至中環　北角兩派互毆大混亂

民陣原訂計劃在昨日（15日）舉行反修例集會和遊行，惟警方發出反對通知書，但仍有大批市民於2時許開始示威遊行。 群眾遊行至金鐘，警方在政總一帶出動水炮車及施放催淚煙驅散示威者，示威者投擲燃燒彈還擊。 入夜後，混亂持續，北角多次上演民間兩派互毆，多人受傷，場面極度混亂，甚至《香港01》記者的拍攝手機亦一度被現場人士搶去。 政府晚間發聲明，對暴力行為予以最強烈的譴責。政府發言人重申，為解決當前的困局，政府已展示了最大的誠意，希望透過溝通平台與市民展開對話，共同解決社會深層次的問題。

+ 7 + 6 + 5

14:00 銅鑼灣起步 警方警告非法集結

SOGO門外聚集的市民也有逾百人，加上東角道和記利佐治街的人群，估計至少有300至500人已經到達遊行起點。快必則在人民力量街站呼籲市民，指近日的活動是「行街」，又提醒市民被捕後要問警員因什麼原因拘捕自己，而對方問任何問題都要回答「我冇嘢講」。隊伍沿途高呼「光復香港，時代革命」前進到鵝頸橋。

警方就表示，由於銅鑼灣的示威者佔用軒尼詩道的行車線。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。

+ 16 + 15 + 14

15:00 金鐘站被破壞 水炮車守政總

示威者在龍和道開始用雪糕筒設置路障，並陸續佔據馬路。 數名警員在龍和道隧道另一側出現，1分鐘後又離開。示威者設置路障後，也離開龍和道。韓國資深演員金義聖再次係金鐘接受訪問，他表示看不見有暴力出現(no violence here)，感覺遊行和平。

然而，警方表示，下午四時半開始，激進示威者於中環及金鐘多處縱火，亦有激進示威者破壞並堵塞金鐘站的出入口。夏慤道近政府總部的來回行車線亦被堵塞。警方將會在短時間內驅散示威者。警方警告示威者立刻停止所有違法行為，並離開現場。市民應避免前往金鐘中環一帶。

之後十多名防暴警員在金鐘廊港鐵站外戒備，並施放一枚催淚煙，其後迅速退回港鐵站內。另，政總外有人擲最少4枚燃燒彈。示威者其後重新在金鐘廊港鐵站外設置路障，並掘起路面的磚頭，又用噴漆噴向港鐵站外的告示牌。

另外，有數名示威者爬上中環和記大廈，並破壞祝賀國慶70周年的橫額。其後，有人在大廈外燃燒橫額。而在港島皇悦酒店，亦有一面國旗遭焚毀。

+ 10 + 9 + 8

17:00 水炮車進擊 示威者汽油彈還擊

兩輛水炮車在政總對出、夏愨道位置會合，向示威者方向推前，示威者向後退。 防暴警向前推進後，示威者投擲汽油彈，防暴警再舉黑旗及橙旗，再施放多次催淚彈。

水炮車向夏愨道位置的示威者發射藍色水劑，水柱令海富大橋的外牆亦染上藍色。另外，防暴警察在記利佐治街市民一陣叫罵聲中撤退到記利佐治街近維園路口，隨後舉起藍旗，稱會使用武力將市民驅散。警方於警總內舉起黑旗，隨後施放多枚催淚彈在灣仔警察總部內和天橋射出。防暴警推進至高院外，期間施放多次催淚彈。

另外，一名身穿藍色恤衫及藍色長褲的中年漢，被多名示威者拳打腳踢，暴打約30秒後倒臥地上。據了解，中年漢曾與示威者有口角，中年漢被送上救護車時神智不清。

+ 5 + 4 + 3

18:00 轉戰灣仔 灣仔站被縱火

警方於警總內舉起黑旗，隨後施放多枚催淚彈在灣仔警察總部內和天橋射出。防暴警推進至高院外，期間施放多次催淚彈。之後示威者在軒尼詩道和莊士敦道交界燒雜物，灣仔港鐵站A3出口外亦遭焚燒，火勢頗為猛烈；灣仔家計會附近、修頓球場B出口亦遭焚燒，火勢非常猛烈。

+ 9 + 8 + 7

19:00 炮台山港鐵 白衣人持摺凳、鐵搥 追打黑衣人

在炮台山港鐵站外，十多名手持摺凳、鐵搥的白衣人追打數名黑衣人，他們高呼「打曱甴」、「警察加油」，有防暴警上前勸止白衣人，白衣人情緒激動。有防暴警制服白衣人。一名黑衣青年於炮台山英皇道被捕，他較早前曾與在場一名白衣中年男人打鬥，白衣男被警方抄下證件後放行。港鐵站內亦曾有白衣人追打黑衣人，有黑衣人被人用摺凳打頭。

之後有白衣人毆打記者，有記者被箍頸和吐口水，最終數分鐘後二十多名防暴警員到場，將雙方分隔。該名記者接受訪問稱，約晚上8時15分，正在拍攝市民互相追打，記者尾隨時遭在場市民恐嚇，隨後即被刻意襲擊左腿位置。

+ 3 + 2

21:00 北角兩派多次互毆 記者亦被波及

之後北角多次出現打鬥。北角康威商場爆毆鬥，現場十分混亂。一名藍衣中年男子被大群黑衣人打，受傷倒地，有急救員正為他進行急救。現場已有一大批防暴警持盾到場。

北角英皇道餐廳門口有肢體衝突，有至少四名男子打鬥，其中兩人已經離開，有義務急救員正為一名藍衣男子及綠衣男子急救。之後有防暴警到場。未知雙方的打鬥原因。

北角渣華道街市附近有兩名白衣人及一名穿間條衫的女士，與現場的市民衝突，雙方持續口角及推撞。有白衣人搶走《香港01》記者的電話及另一記者電話。有現場人士向警員投訴被白衣人打，有警員嘗試分開兩派人士，但不成功，之後警員將一眾白衣人及間條衫女士送上救護車。被搶走電話的記者向救護車大叫：「我部電話呀！」之後《香港01》記者成功取回電話。

+ 7 + 6 + 5

22:00 明園西街有人持刀 易燃液體被打翻

有數人持刀行上明園西街，防暴警追上，現場市民大叫歡呼：「阿Sir做嘢！」警方已拘捕一名男子，現場地下有兩桶打翻的易燃液體，警員不停呼籲記者後退，警告現場有易燃液體，已經召消防到場，不停叫現場聚集人士切勿點煙。目前大批警員進入明園西街的「香港第一青年會義工團」會址調查。

警方在明園西街先後押走至少九人上警車送往北角警署，包括七男二女。過程中用圓盾遮擋眾人的容貌，第三個人上警車時打電話；第五人身穿白衣，懷疑是早前持刀向人群揮舞的男子，他自己持盾遮擋樣貌上警車。

23:00 許智峯被捕 政府強烈譴責

許智峯北角涉阻差辦工被捕。民主黨在Facebook專頁表示已通知他的家人及律師協助。

政府發言人強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，指他們危害市民安全，嚴重破壞社會秩序。政府指示威者在銅鑼灣、灣仔和中區一帶進行非法遊行和集會。一些激進示威者向政府總部投擲多枚汽油彈和磚塊，在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站；亦有違法人士在灣仔一間酒店外焚燒國旗，挑戰國家主權。

政府對暴力行為予以最強烈的譴責。政府發言人重申，使用暴力手段絕對不是解決問題的方法，只會令整個社會受到傷害。為解決當前的困局，政府已展示了最大的誠意，希望透過溝通平台與市民展開對話，共同解決社會深層次的問題。