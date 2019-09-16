民建聯屯門區議辦再遭破壞　梁志祥：懷疑目的為影響區選

民建聯屯門支部曾憲康議員位於友愛邨的辦事處，曾於9月3日晚上被爆門破壞，昨（15日）晚上再次被人爆門搗亂。曾憲康表示，其議員辦事處先後受到兩次破壞，有許多硬件設備如影印機、電腦系統等受到破壞，損收仍在點算中。他強烈譴責破壞行為，指以上行為漠視其他市民的安全，威脅他人自由表達意見和立場的權利。 民建聯立法會議員梁志祥指，議員辦事處亦算是服務街坊的社區設施，不滿黑衣人透過破壞設施導致辦事處不能運作，令區議員服務工作有困難。「他們採取這種行為，我認為目的是令建制派的區議員及議員辦事處受破壞，以減少我們建制議員在地區服務街坊。」

曾憲康回應《香港01》的查詢時透露，今次辦事處被破壞的設施包括陳列品、另外其光纖寛頻系統、電話機、櫃、電熱水壼等等。他指，辦事處於9月3日遭搗亂後已更換新門鎖，惟今次再被破壞。另外電腦螢幕被打爛，但主機沒有被取走，因此無遺失資料。警方正遁刑事毀壞案調查。

梁志祥稱，11月區議會選舉將至，懷疑有人試圖透過以上行為斷絕街坊和區議員的接觸，令街坊覺得區議會幫不上忙，從而影響選舉結果。

他又指，因為暴力升級導致社區警力減少，對社區設施的保護不足，令暴徒肆意破壞，屯門區其他議辦亦有發生類似情況，憂慮長此下去市民生活受影響。民建聯要求警方嚴正執法，並呼籲市民與暴力割蓆，不要繼續為暴力行為開脫或給予支持，早日還香港社會安寧，令香港走出困局。