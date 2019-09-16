【逃犯條例】梁繼平紐約港人論壇演講　指回港夢愈來愈遠

逃犯條例風波之中，在7月1日進入立法會並除下口罩發言的梁繼平，與香港眾志秘書長黃之鋒出席紐約港人論壇。梁繼平論壇上發言，表示自己回港當教授的夢想已經愈來愈遠。

在紐約接受路透社等傳媒訪問

黃之鋒在facebook公布外訪歐美之行的情況，表示已經到了美國紐約出席活動，包括接受《路透社》等傳媒訪問。他與梁繼平一起出席紐約港人論壇，而梁繼平是在離開香港之後首次在公開場合以廣東話演講。

梁繼平表示，6月以來在美國看新聞直播，之後於暑假回港。對於自己在立法會內除下口罩發言，他表示源於憂慮抗爭或面臨分裂。

黃之鋒（左）已到美國紐約，與梁繼平一起接受當地傳媒訪問。（黃之鋒facebook）

梁繼平在美國攻讀博士

梁繼平表示，自己回港當教授的夢想已經愈來愈遠，不過現時已經轉換心態，冀致力於國際場域，特別是把握在美國攻讀博士的位置，盼望可在這場民主抗爭運動繼續作出貢獻。

論壇完結之後，黃之鋒與梁繼平一起到紐約時代廣場，與在場人士一起合唱《願榮光歸香港》。

黃之鋒：外交部批評更顯訪美重要性

對於美國將會為《香港人權與民主法案》立法，黃之鋒表示通過法案對中國有一定的震懾力，因此外交部發言人華春瑩一周兩次點名，批評他「說三道四」、「挾洋自重」等，認為這些批評反映訪美之行的重要性。